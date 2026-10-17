Alerta amarilla por lluvias en Córdoba: cómo sigue el tiempo y cómo estará el Día de la Madre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este sábado 17 de octubre en el oeste de Córdoba, mientras que en la capital provincial se espera una disminución gradual de las precipitaciones, especialmente después del mediodía.

El aviso comprende sectores de los departamentos Cruz del Eje, Minas, Pocho, Punilla, San Alberto y San Javier. Entre las localidades ubicadas dentro del área señalada aparecen Cruz del Eje, San Carlos Minas, Salsacate, Cosquín y Villa Dolores.

El área será afectada por lluvias persistentes de intensidad moderada o localmente fuerte. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. No se descarta la presencia de alguna tormenta embebida.

• Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó en Cadena 3 que la ciudad de Córdoba continuará con un ambiente húmedo y fresco, aunque las precipitaciones tenderán a disminuir durante la jornada. "Cuando digo mejorando, no digo que se va a despejar y salir el sol, sino que tendríamos menos precipitaciones", aclaró.

Según señaló, la capital lleva prácticamente 11 días con predominio de nubosidad, humedad y precipitaciones. Para este sábado anticipó una máxima de alrededor de 18 grados, por debajo de los valores habituales de octubre, que ubicó por encima de los 26 grados.

Madelón descartó tormentas fuertes y granizo para la capital. En cambio, advirtió sobre lluvias de mayor intensidad en Traslasierra y mencionó precipitaciones que se estaban formando en el sur de La Rioja.

También explicó que las apariciones del sol durante la mañana se concentraban principalmente en el sur y el este provincial, donde era menor la influencia del aire frío y húmedo proveniente del sudeste. Para la ciudad de Córdoba, en cambio, anticipó escasa presencia del sol durante este sábado.

• Día de la Madre: fresco y con algunos momentos de sol

Para el domingo 18 de octubre, Madelón pronosticó una máxima de 20 grados, con algunas apariciones del sol y una mejora asociada a la rotación del viento al noreste.

Ante la consulta sobre si convenía organizar el almuerzo del Día de la Madre al aire libre, recomendó hacerlo adentro por las condiciones frescas y húmedas, incluso si el cielo se despeja por momentos.

El especialista explicó que el viento del sudeste aporta aire frío y húmedo, favorecido por un centro de alta presión frente a las costas patagónicas. Su rotación al noreste permitiría que dejen de registrarse precipitaciones y que el sol aparezca de manera intermitente.

Sin embargo, anticipó que el lunes volverá a aumentar la nubosidad y que durante la semana se alternarán períodos de cielo cubierto con momentos de sol. Para el miércoles previó una máxima de 26 grados y mucho viento norte.

• La situación en el Litoral

Madelón también advirtió sobre el panorama del Litoral, particularmente en Corrientes, por las lluvias locales y las precipitaciones intensas en las cuencas altas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, en el sur de Brasil.

Mencionó las lluvias registradas en los estados de Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul. Aunque anticipó una mejora gradual y sin grandes precipitaciones en el corto plazo, sostuvo que será necesario mantener la atención durante los próximos meses.

Según su perspectiva, El Niño favorecerá una temporada muy lluviosa en esa región, al menos hasta entrado el otoño de 2027.

En su repaso nacional, también mencionó alertas por tormentas en sectores cordilleranos del oeste de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

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Entrevista de "Titi" Ciabattoni.