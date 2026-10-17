La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 17 de octubre.

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El sorteo número 41385 de LA PREVIA se llevó a cabo el sábado 17 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 9642, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9642

2° 7924

3° 1315

4° 6790

5° 3191

6° 9603

7° 2202

8° 5813

9° 3448

10° 0889

11° 0266

12° 8797

13° 5919

14° 8305

15° 0613

16° 7586

17° 9865

18° 2393

19° 2397

20° 0742