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La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 17 de octubre.

El sorteo número 41385 de La Previa se realizó el sábado 17 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 9642, correspondiente a A primera (Zapatillas). Conocé todos los resultados.

17/10/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41385 de LA PREVIA se llevó a cabo el sábado 17 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 9642, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9642
2° 7924
3° 1315
4° 6790
5° 3191
6° 9603
7° 2202
8° 5813
9° 3448
10° 0889
11° 0266
12° 8797
13° 5919
14° 8305
15° 0613
16° 7586
17° 9865
18° 2393
19° 2397
20° 0742

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41385 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 17 de octubre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9642.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Zapatillas).

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los resultados de los 20 números ganadores.

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