La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 17 de octubre.
El sorteo número 41385 de La Previa se realizó el sábado 17 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 9642, correspondiente a A primera (Zapatillas). Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41385 de LA PREVIA se llevó a cabo el sábado 17 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 9642, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Zapatillas).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9642
2° 7924
3° 1315
4° 6790
5° 3191
6° 9603
7° 2202
8° 5813
9° 3448
10° 0889
11° 0266
12° 8797
13° 5919
14° 8305
15° 0613
16° 7586
17° 9865
18° 2393
19° 2397
20° 0742
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41385 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 17 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9642.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Zapatillas).
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los resultados de los 20 números ganadores.