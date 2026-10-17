Causa AFA: Del Gaiso cuestionó las demoras y apuntó al poder judicial y político

El legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, cuestionó las demoras en la causa por la mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sostuvo que la discusión sobre qué juez debe intervenir impide avanzar sobre el fondo de la denuncia.

En diálogo con Cadena 3, uno de los impulsores de la presentación judicial advirtió que se aproxima el primer aniversario de la denuncia y que, según su evaluación, el expediente continúa concentrado en la disputa por la competencia.

"Vamos a cumplir un año que presentamos la denuncia", señaló. En ese sentido, resumió su cuestionamiento: "Siempre estuvimos en modo de quién la va a investigar".

Del Gaiso sostuvo que existen sectores interesados en frenar la pesquisa y aseguró que sus posibles consecuencias exceden a las autoridades del fútbol argentino. "Es la causa que preocupa más al poder", afirmó, al mencionar también a sectores judiciales y políticos.

El legislador aludió a fiestas en la propiedad con presencia de políticos importantes y consideró que los vínculos alrededor de la mansión explican la relevancia del expediente. Sus declaraciones expresan los cuestionamientos de uno de los denunciantes y no constituyen conclusiones judiciales sobre las responsabilidades investigadas.

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• El planteo ante la Corte Suprema

La controversia sumó un nuevo capítulo con la presentación de un recurso de queja del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, ante la Corte Suprema. El fiscal busca que se revise la decisión que dejó la investigación en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y sostiene que debe tramitar en la Ciudad de Buenos Aires.

El planteo fue presentado después de que Casación declarara inadmisible su recurso extraordinario. La Fiscalía considera que la investigación no debe limitarse a la ubicación de la propiedad, sino contemplar el conjunto de las presuntas maniobras económicas y el lugar donde habrían ocurrido. La presentación de la queja no implica que la Corte ya haya aceptado intervenir.

El expediente busca determinar quiénes son los verdaderos dueños de la mansión y si existieron maniobras de lavado de activos. La propiedad aparece vinculada a Ana Conte y su hijo, Luciano Pantano, señalados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La denuncia original fue presentada el 1 de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Del Gaiso y Matías Yofe, integrantes de la Coalición Cívica.

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Informe de Guillermo López.