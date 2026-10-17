En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

Causa AFA: Del Gaiso cuestionó las demoras y apuntó al poder judicial y político

El legislador de la Coalición Cívica advirtió en Cadena 3 que la disputa por quién debe investigar demora el avance del expediente. Un fiscal recurrió a la Corte para revisar la competencia del juzgado de Campana.

17/10/2026 | 10:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Chiqui Tapia y la mansión de Pilar.

FOTO: Chiqui Tapia y la mansión de Pilar.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Causa AFA: Del Gaiso cuestionó las demoras y apuntó al poder judicial y político

    Una mañana para todos

    Episodios

El legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, cuestionó las demoras en la causa por la mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sostuvo que la discusión sobre qué juez debe intervenir impide avanzar sobre el fondo de la denuncia.

En diálogo con Cadena 3, uno de los impulsores de la presentación judicial advirtió que se aproxima el primer aniversario de la denuncia y que, según su evaluación, el expediente continúa concentrado en la disputa por la competencia.

"Vamos a cumplir un año que presentamos la denuncia", señaló. En ese sentido, resumió su cuestionamiento: "Siempre estuvimos en modo de quién la va a investigar".

Del Gaiso sostuvo que existen sectores interesados en frenar la pesquisa y aseguró que sus posibles consecuencias exceden a las autoridades del fútbol argentino. "Es la causa que preocupa más al poder", afirmó, al mencionar también a sectores judiciales y políticos.

El legislador aludió a fiestas en la propiedad con presencia de políticos importantes y consideró que los vínculos alrededor de la mansión explican la relevancia del expediente. Sus declaraciones expresan los cuestionamientos de uno de los denunciantes y no constituyen conclusiones judiciales sobre las responsabilidades investigadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• El planteo ante la Corte Suprema

La controversia sumó un nuevo capítulo con la presentación de un recurso de queja del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, ante la Corte Suprema. El fiscal busca que se revise la decisión que dejó la investigación en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y sostiene que debe tramitar en la Ciudad de Buenos Aires.

El planteo fue presentado después de que Casación declarara inadmisible su recurso extraordinario. La Fiscalía considera que la investigación no debe limitarse a la ubicación de la propiedad, sino contemplar el conjunto de las presuntas maniobras económicas y el lugar donde habrían ocurrido. La presentación de la queja no implica que la Corte ya haya aceptado intervenir.

El expediente busca determinar quiénes son los verdaderos dueños de la mansión y si existieron maniobras de lavado de activos. La propiedad aparece vinculada a Ana Conte y su hijo, Luciano Pantano, señalados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La denuncia original fue presentada el 1 de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Del Gaiso y Matías Yofe, integrantes de la Coalición Cívica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.

Lectura rápida

¿Quién cuestionó las demoras en la causa de la mansión de Pilar? El legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso.

¿Qué impide avanzar en la denuncia? La discusión sobre qué juez debe intervenir en la causa.

¿Cuándo fue presentada la denuncia original? El 1 de diciembre de 2025.

¿Quiénes están vinculados a la mansión? Ana Conte y su hijo, Luciano Pantano, presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

¿Qué busca el fiscal general Mario Villar? Que la Corte Suprema revise la decisión que dejó la investigación en manos del juez federal de Campana.

Lo más visto

Sociedad

Una Mañana para todos Rosario

El Niño. Crecida del Paraná: un productor isleño advirtió que faltan medios para evacuar el ganado

Roberto Sotomayor, que tiene unas 600 cabezas en las islas entre Rosario y Arroyo Seco, contó en Cadena 3 Rosario que ya logró retirar alrededor de 250 animales. Cuestionó la falta de infraestructura, las restricciones ambientales y la escasez de barcos para trasladar la hacienda ante la próxima creciente.

Perspectiva Rosario

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf