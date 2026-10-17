Feria del Libro de Rosario: qué actividades hay este sábado 17 de octubre
La Feria Internacional del Libro entra en su penúltima jornada con presentaciones de autores, propuestas para las infancias y encuentros sobre literatura, educación y salud. Además, el evento se suma a La Noche de Peatonales y extenderá su horario hasta la medianoche, con entrada gratuita en el Centro Cultural Fontanarrosa.
17/10/2026 | 10:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Jornada inaugural de la Feria del Libro de Rosario edición 2026.-
Desde las 10.30 habrá propuestas en simultáneo. En el Espacio de Infancias se presentará Gini, la guardiana de las flores, de Any Reyna. También se realizarán actividades por Octubre Rosa, una charla sobre educación con la presentación de La escuela de la mirada y Adultocentrismo, y un encuentro con Damián Andreoli en el marco de Circuitos Culturales +65.
A las 13, el encuentro Decoding Bookfluencer Cultura propone un recorrido por Bookstagram, BookTok y las nuevas formas de acercarse a los libros a través de las redes sociales. Por la tarde habrá presentaciones para chicos, narraciones y actividades lúdicas, además de títulos de autores locales y editoriales independientes.
Uno de los nombres destacados será Luis Novaresio, quien presentará La vida que importa a las 16.30 en el auditorio Angélica Gorodischer. A las 17 también se podrá asistir a la presentación de Nuestra vida son los ríos. La historia de Luis «Cosita» Romero, de Pablo Russo y Ricardo Jaimovich.
La programación continuará a las 18 con la presentación de Montoneros, de María O’Donnell, en el auditorio Angélica Gorodischer. En paralelo, Juan José Becerra presentará Nombres, y habrá una actividad con el historietista Chanti, que incluirá narración, interpretación de personajes, dibujo en vivo y proyección de historietas.
Entre las propuestas de la noche, a las 19.30 Reynaldo Sietecase presentará Cabrón, acompañado por Sandra Corizzo. A las 20, Luis Gusmán llegará con Dos extraños, mientras que a las 21 habrá una presentación de audiolibros de Casagrande y un conversatorio sobre la lista larga del premio Alma 2026.
La extensión del horario coincide con una nueva edición de La Noche de Peatonales, que sumará propuestas comerciales, gastronómicas y culturales en el centro rosarino.
La entrada a la feria es gratuita, pero requiere un código QR personal e intransferible que se gestiona previamente y sirve para todas las jornadas. El acceso a cada presentación está sujeto a la capacidad de las salas y se realiza por orden de llegada. La programación completa se puede consultar en el sitio oficial de la Feria del Libro de Rosario.
Lectura rápida
¿Qué se presentará en el Espacio de Infancias? Se presentará Gini, la guardiana de las flores, de Any Reyna.
¿Quién es uno de los autores destacados en el evento? Luis Novaresio presentará La vida que importa a las 16.30.
¿Cuándo se llevará a cabo la Feria del Libro? Este sábado, de 10 a 24.
¿Dónde se realiza la Feria del Libro? En el Centro Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080.
¿Por qué se necesita un código QR para entrar a la feria? El código QR es personal e intransferible y se gestiona previamente para acceder a las jornadas.