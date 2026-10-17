Feria del Libro de Rosario: qué actividades hay este sábado 17 de octubre

Desde las 10.30 habrá propuestas en simultáneo. En el Espacio de Infancias se presentará Gini, la guardiana de las flores, de Any Reyna. También se realizarán actividades por Octubre Rosa, una charla sobre educación con la presentación de La escuela de la mirada y Adultocentrismo, y un encuentro con Damián Andreoli en el marco de Circuitos Culturales +65.

A las 13, el encuentro Decoding Bookfluencer Cultura propone un recorrido por Bookstagram, BookTok y las nuevas formas de acercarse a los libros a través de las redes sociales. Por la tarde habrá presentaciones para chicos, narraciones y actividades lúdicas, además de títulos de autores locales y editoriales independientes.

Uno de los nombres destacados será Luis Novaresio, quien presentará La vida que importa a las 16.30 en el auditorio Angélica Gorodischer. A las 17 también se podrá asistir a la presentación de Nuestra vida son los ríos. La historia de Luis «Cosita» Romero, de Pablo Russo y Ricardo Jaimovich.

La programación continuará a las 18 con la presentación de Montoneros, de María O’Donnell, en el auditorio Angélica Gorodischer. En paralelo, Juan José Becerra presentará Nombres, y habrá una actividad con el historietista Chanti, que incluirá narración, interpretación de personajes, dibujo en vivo y proyección de historietas.

Entre las propuestas de la noche, a las 19.30 Reynaldo Sietecase presentará Cabrón, acompañado por Sandra Corizzo. A las 20, Luis Gusmán llegará con Dos extraños, mientras que a las 21 habrá una presentación de audiolibros de Casagrande y un conversatorio sobre la lista larga del premio Alma 2026.

La extensión del horario coincide con una nueva edición de La Noche de Peatonales , que sumará propuestas comerciales, gastronómicas y culturales en el centro rosarino.

La entrada a la feria es gratuita, pero requiere un código QR personal e intransferible que se gestiona previamente y sirve para todas las jornadas. El acceso a cada presentación está sujeto a la capacidad de las salas y se realiza por orden de llegada. La programación completa se puede consultar en el sitio oficial de la Feria del Libro de Rosario.