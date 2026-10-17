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Un hombre de 48 años murió tras atragantarse con un alimento en Río Segundo

Policías le practicaron primeros auxilios en su casa y un servicio de emergencias lo trasladó al hospital local, donde constataron su fallecimiento. Investigan las circunstancias del hecho.

17/10/2026 | 10:09Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

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Un hombre de 48 años murió durante la madrugada de este sábado en Río Segundo, luego de que un alimento le obstruyera las vías respiratorias.

Según informó la Policía de Córdoba, el episodio ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Yacyretá-Apipé y San Luis. Los efectivos acudieron al lugar y encontraron al hombre con dificultades para respirar.

Ante la emergencia, los policías le practicaron maniobras de primeros auxilios hasta la llegada de un servicio de emergencias, que lo trasladó al hospital local.

En el centro de salud, los profesionales constataron su fallecimiento. De acuerdo con el parte policial, el deceso fue atribuido a la obstrucción que provocó el alimento en la zona de la tráquea.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple de Río Segundo, encabezada por Patricia Baulies.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Río Segundo? Un hombre de 48 años murió por una obstrucción en las vías respiratorias causada por un alimento.

¿Quiénes intervinieron en el incidente? La Policía de Córdoba y un servicio de emergencias médica.

¿Cuándo sucedió el hecho? Durante la madrugada de este sábado.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En un domicilio en la intersección de las calles Yacyretá-Apipé y San Luis en Río Segundo.

¿Cómo se manejó la situación de emergencia? Los policías realizaron maniobras de primeros auxilios hasta que llegó el servicio de emergencias.

¿Por qué se inició una investigación? La Fiscalía de Fuero Múltiple de Río Segundo investiga el deceso, que fue atribuido a la obstrucción en la tráquea.

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