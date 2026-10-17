Un hombre de 48 años murió tras atragantarse con un alimento en Río Segundo

Un hombre de 48 años murió durante la madrugada de este sábado en Río Segundo, luego de que un alimento le obstruyera las vías respiratorias.

Según informó la Policía de Córdoba, el episodio ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Yacyretá-Apipé y San Luis. Los efectivos acudieron al lugar y encontraron al hombre con dificultades para respirar.

Ante la emergencia, los policías le practicaron maniobras de primeros auxilios hasta la llegada de un servicio de emergencias, que lo trasladó al hospital local.

En el centro de salud, los profesionales constataron su fallecimiento. De acuerdo con el parte policial, el deceso fue atribuido a la obstrucción que provocó el alimento en la zona de la tráquea.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple de Río Segundo, encabezada por Patricia Baulies.

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