Instituto logró un triunfazo ante Defensa y Justicia: clasificó a playoffs y es más líder que nunca
Fue 1-0 en Florencio Varela por la decimotercera fecha de la Zona A. Jeremías Lázaro hizo el gol. “La Gloria” suma 29 unidades, cinco más que “El Halcón”, y sueña con las copas internacionales.
16/10/2026 | 20:54Redacción Cadena 3
FOTO: "La Gloria" sigue su marcha imparable y sueña a lo grande.
Instituto logró este viernes a la noche un triunfazo de visitante ante Defensa y Justicia por 1 a 0, en un partido válido por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de fútbol, y se afianzó en la punta de la Zona A.
El único gol del encuentro, que se disputó en Florencio Varela, fue anotado por Jeremías Lázaro, a los 22 minutos del primer tiempo.
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¡Gol de Instituto! Fortísimo remate de Lázaro que entró y salió del arco.
https://t.co/Ds0wjncppi— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 16, 2026
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Con este resultado, el equipo cordobés suma 29 unidades y le sacó cinco al “Halcón de Varela”.
Además, el conjunto dirigido por Diego Flores selló el pasaporte a los playoffs del certamen.
La victoria le permite a “La Gloria” soñar con la clasificación a las copas internacionales. En efecto, en la tabla anual, acumula 50 puntos y se ubica en el quinto puesto, con la misma cantidad de unidades que Rosario Central, una más que Vélez y dos más que Belgrano y Gimnasia (LP).
Si el torneo terminara hoy, el último con pasaje para la Copa Sudamericana 2027 es River, que está octavo con 46 puntos. Con respecto a la Libertadores, es Argentinos Juniors, que marcha tercero con 51 unidades.
En la próxima fecha, Instituto recibirá a Riestra el lunes 26 de octubre, a las 21.15.
Transmisión de Cadena 3.
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Lectura rápida
¿Qué logró Instituto el viernes a la noche? Instituto ganó 1 a 0 ante Defensa y Justicia.
¿Quién anotó el gol del partido? El gol fue anotado por Jeremías Lázaro.
¿Dónde se disputó el encuentro? El partido se jugó en Florencio Varela.
¿Qué posición ocupa Instituto en la tabla anual? Instituto se ubica en el quinto puesto con 50 puntos.
¿Cuándo juega Instituto su próximo partido? Instituto recibirá a Riestra el lunes 26 de octubre a las 21.15.