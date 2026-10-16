Instituto logró un triunfazo ante Defensa y Justicia: clasificó a playoffs y es más líder que nunca

FOTO: "La Gloria" sigue su marcha imparable y sueña a lo grande.

Instituto logró este viernes a la noche un triunfazo de visitante ante Defensa y Justicia por 1 a 0, en un partido válido por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de fútbol, y se afianzó en la punta de la Zona A.

El único gol del encuentro, que se disputó en Florencio Varela, fue anotado por Jeremías Lázaro, a los 22 minutos del primer tiempo.

/Inicio Código Embebido/

¡Gol de Instituto! Fortísimo remate de Lázaro que entró y salió del arco. https://t.co/Ds0wjncppi — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 16, 2026

/Fin Código Embebido/

Con este resultado, el equipo cordobés suma 29 unidades y le sacó cinco al “Halcón de Varela”.

Además, el conjunto dirigido por Diego Flores selló el pasaporte a los playoffs del certamen.

La victoria le permite a “La Gloria” soñar con la clasificación a las copas internacionales. En efecto, en la tabla anual, acumula 50 puntos y se ubica en el quinto puesto, con la misma cantidad de unidades que Rosario Central, una más que Vélez y dos más que Belgrano y Gimnasia (LP).

Si el torneo terminara hoy, el último con pasaje para la Copa Sudamericana 2027 es River, que está octavo con 46 puntos. Con respecto a la Libertadores, es Argentinos Juniors, que marcha tercero con 51 unidades.

En la próxima fecha, Instituto recibirá a Riestra el lunes 26 de octubre, a las 21.15.

Transmisión de Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/