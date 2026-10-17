Jev se convierte en el modelo de IA más adoptado de Vercel en tiempo récord

Jev se ha establecido como el modelo de inteligencia artificial más rápidamente adoptado en la historia de Vercel. Según datos publicados por la compañía el pasado jueves, en apenas dos semanas desde su lanzamiento, este modelo fue utilizado por el 35% de los equipos pagos, lo que representa casi el doble de la adopción del segundo modelo más popular, Sonnet 5.5. Este notable logro marca un hito en la adopción de modelos de IA.

El modelo fue presentado en una edición limitada el 15 de septiembre y está diseñado como una herramienta ligera para elegir entre un conjunto predefinido de salidas. Al limitar las opciones, Jev puede operar de manera más económica y rápida en comparación con alternativas como Sonnet, lo que lo convierte en una opción ideal para clasificar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Desde su lanzamiento, ha generado un gran interés, lo que ha llevado a competidores como OpenAI y Amazon a desarrollar sus propias versiones similares.

Los datos provienen de la puerta de enlace de IA de Vercel, un servicio de API unificado similar a OpenRouter. Aunque se trata de una visión limitada que podría subestimar el uso de laboratorios importantes como OpenAI y Anthropic, los números reflejan que el entusiasmo en torno a Jev se ha traducido en un uso real significativo. De hecho, Vercel fue un adoptador temprano de Jev, utilizándolo para reemplazar a GPT-6 Luna en la clasificación de comandos dañinos.

Además, el informe muestra que los modelos de código abierto continúan ganando terreno, representando más del 70% de los tokens procesados a través de la puerta de enlace de Vercel y cerca del 25% del gasto total. Aunque los modelos de código abierto están capturando una mayor parte del mercado, el mercado en general también está creciendo rápidamente. El gasto en laboratorios de frontera ha aumentado diez veces, a pesar de que representa una menor parte del gasto total, lo que sugiere que los modelos de frontera y las alternativas de código abierto pueden ser complementarios en lugar de competitivos.