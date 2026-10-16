Tressfecta busca simplificar el trenzado de cabello para estilistas con una innovadora herramienta

Aisata Diallo, de 24 años, se autodenomina una trenzadora de toda la vida. "Siempre he trenzado mi cabello y, en algún momento de mi carrera universitaria, empecé a trenzar el cabello de otras personas", comentó. En Northeastern University en Boston, se dio cuenta de que había un acceso limitado a trenzadores y especialistas en cabellos texturizados, por lo que decidió llenar ese vacío iniciando un pequeño negocio.

"A lo largo de esa experiencia, estuve muy cerca de algunos de los puntos problemáticos en el proceso de estilizado y me quejé constantemente de ello", añadió. El trenzado es una tarea manual, y un solo estilo puede tardar hasta ocho horas en completarse. Muchos profesionales enfrentan problemas como calambres y síndrome del túnel carpiano después de pasar largas jornadas de pie detrás de una silla trenzando cabello en patrones.

Al principio, Diallo no sabía qué hacer al respecto. "Dejé de trenzar, y una de las razones por las que dejé de hacerlo fue por el impacto físico que tiene en tu cuerpo." Quería encontrar una manera de hacer que el trenzado fuera menos doloroso y se preguntó si la nueva tecnología de inteligencia artificial podría automatizar alguna parte del proceso. La construcción de hardware para el trenzado es costosa, difícil y compleja, lo que es una de las razones por las que ha habido pocas innovaciones en este espacio. Además, el mercado de cabellos texturizados ha sido históricamente ignorado por el mercado mainstream.

Luego, el año pasado, tuvo una idea: Tressfecta, una compañía que desarrolla productos para cabellos texturizados. Su primer proyecto es una herramienta llamada Plait Pilot que ayuda a los trenzadores con el proceso inicial de separación del cabello de los paquetes antes de comenzar a trenzar. Ese proceso solo puede llevar horas, especialmente cuando un cliente desea trenzas pequeñas. Diallo explicó que el dispositivo está diseñado para funcionar de la siguiente manera: un estilista coloca el cabello para trenzar sobre él y establece el tamaño en que desea que se separe el cabello, y el dispositivo separa las piezas y las dispensa de nuevo al estilista para que pueda agarrarlas mientras trenza.

"Es muy desafiante construir este tipo de herramienta en este espacio", dijo, citando la sutileza y complejidad del proceso de estilizado de trenzas. También se deben tener en cuenta los diferentes tipos de cabello texturizado, especialmente cuando se consideran la longitud y la densidad. "No es una solución única para todos".

Tressfecta aún se encuentra en fase pre-lanzamiento y trabaja en el prototipo de Plait Pilot. Diallo ha estado autofinanciando la compañía, mientras también recibe fondos de programas de subvenciones y aceleradoras. "Me estoy preparando para recaudar fondos", comentó, señalando lo difícil que puede ser conseguir dinero para hardware, especialmente para hardware de belleza. Por ahora, Diallo mencionó que está conectando con estilistas y trenzadores que pueden probar la tecnología. También pasó esta semana en San Francisco como una de las empresas del Startup Battlefield 200 de TechCrunch.

No recuerda exactamente dónde escuchó por primera vez sobre TechCrunch Disrupt, posiblemente en LinkedIn o en un grupo de recursos para fundadores, pero cuando hablamos antes del evento, que finalizó el jueves, estaba emocionada por conectar con personas y mostrar su producto. Estaba especialmente emocionada por conectar con personas y que otros vieran su producto. "Se siente como una gran oportunidad", dijo.