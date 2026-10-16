Lenguaje infantil y pantallas, alerta creciente: "No hay un otro que les esté hablando"

FOTO: Ma. Agustina Cucchiara y Débora Capriccioni presentan "La rabona de Rolo" en la Feria del Libro.

La exposición pasiva a las pantallas y la falta de interacción cotidiana son algunos de los aspectos que las familias deben tener en cuenta durante los primeros años de vida. Así lo señalaron las fonoaudiólogas rosarinas María Agustina Cucchiara y Débora Capriccioni, quienes trabajan en consultorio y desarrollan recursos terapéuticos destinados tanto a profesionales como a niños y familias.

Durante una entrevista en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, ambas contaron que reciben consultas por niños pequeños que presentan ausencia de lenguaje o un desarrollo inferior al esperado para su edad. En ese contexto, advirtieron que las pantallas pueden reducir las oportunidades de intercambio necesarias para adquirir habilidades comunicativas.

“Las pantallas no promueven justamente la interacción. Los niños están expuestos de una forma totalmente pasiva, donde no hay un otro que le está hablando, no hay un otro que lo está mirando, le está comentando algo, le está preguntando”, explicaron.

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Las especialistas remarcaron que el lenguaje se desarrolla a través de los intercambios con otras personas, que permiten escuchar palabras, asociar conceptos, responder preguntas y construir significados. Por eso, recomendaron aprovechar las situaciones cotidianas para generar oportunidades de comunicación, sin que necesariamente impliquen sumar actividades a una rutina familiar que muchas veces está atravesada por las obligaciones laborales y la falta de tiempo.

Cocinar, poner la mesa o preparar el baño pueden convertirse en momentos de aprendizaje si los adultos invitan a los chicos a participar, les piden objetos, nombran ingredientes o explican qué están haciendo. “Que aprovechen mucho las instancias del contexto cotidiano, de la vida diaria”, aconsejaron.

Como ejemplo, señalaron que durante la preparación de una comida se puede pedir al niño que alcance un ingrediente. Si todavía no conoce su nombre, el adulto puede mostrárselo, señalarlo y pronunciar la palabra. De esa manera, una actividad habitual se transforma en una oportunidad para incorporar vocabulario y fortalecer la comprensión.

El juego compartido también ocupa un lugar central. Las fonoaudiólogas destacaron que, además de involucrar a los chicos en las rutinas del hogar, es importante que los adultos se sumen a sus juegos, sigan sus iniciativas y compartan tiempo con ellos.

En cuanto a la lectura, observaron que existen realidades diferentes: mientras algunos niños desarrollan un vínculo temprano con los libros porque crecen en hogares donde están presentes, otros los relacionan principalmente con las obligaciones escolares o se muestran más atraídos por la tecnología. Para ambas profesionales, el contacto con los cuentos desde edades tempranas puede favorecer el interés por la lectura y generar momentos de intercambio entre adultos y niños.

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Estas ideas también atraviesan el trabajo que Cucchiara y Capriccioni desarrollan con sus materiales terapéuticos. Este sábado 17 de octubre, a las 20, presentarán La Rabona de Rolo, su primer cuento infantil, en el Espacio de las Infancias de la Feria del Libro de Rosario. La presentación estará a cargo de la doctora y colega Adriana del Grosso.

El libro surgió a partir de una necesidad que identificaron en su práctica profesional: contar con recursos narrativos que, además de entretener, permitieran trabajar objetivos específicos vinculados con el desarrollo del lenguaje.

“Los cuentos que teníamos habitualmente en la clínica no tenían ciertos requisitos para trabajar objetivos terapéuticos puntuales”, explicaron sobre el origen del proyecto.

Sin embargo, aclararon que la propuesta no está dirigida exclusivamente a niños con dificultades en el lenguaje, sino que también busca acercar la lectura a las infancias en general y ofrecer a las familias una herramienta para compartir historias.

Una de las particularidades del cuento es que está escrito en imprenta mayúscula, un formato que facilita el acercamiento a la lectura durante las primeras etapas de la alfabetización. Las autoras lo recomiendan especialmente a partir de los seis años, en relación con el inicio de ese proceso en el ámbito escolar, aunque reconocieron que algunos niños comienzan a leer antes.

El relato incorpora, además, ilustraciones y pictogramas —pequeños dibujos que acompañan el texto— para facilitar la comprensión y ayudar a los primeros lectores a asociar palabras con imágenes. También incluye un trabajo específico con el sonido de la letra R, que suele representar un desafío durante la adquisición del lenguaje y la alfabetización.

La presentación en la Feria del Libro incluirá la lectura de un fragmento y actividades lúdicas para que los chicos y sus familias puedan conocer el material y compartir una experiencia alrededor de la historia.

En paralelo, las fonoaudiólogas lanzaron recientemente FonoCiencia, una plataforma que reúne recursos terapéuticos y propuestas interactivas para profesionales de la salud y familias. Según contaron, algunos materiales que antes elaboraban en formato PDF ahora se ofrecen mediante una modalidad interactiva, con actividades pensadas para estimular distintas habilidades.

Los recursos están disponibles en el sitio fonociencia.com y en Instagram, a través de la cuenta @fono.ciencia.

Con La Rabona de Rolo y sus nuevos materiales, las profesionales buscan acercar sus herramientas a un público más amplio y destacar que el desarrollo del lenguaje no se limita al consultorio: también se construye en los intercambios cotidianos, el juego compartido y las experiencias de lectura desde la infancia.

Entrevista de Lucas Correa.