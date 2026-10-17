De una casa en Rosario por $76 millones a un arcade por $130.000: los lotes de la subasta provincial

La sexta subasta de bienes incautados al delito que organizó el Gobierno de Santa Fe recaudó más de $1.645 millones y marcó un récord de participación, con casi 9.000 inscriptos y 224 lotes vendidos. El remate se realizó este viernes en la Estación Belgrano de la capital provincial, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro. Entre los bienes más llamativos hubo un inmueble en Rosario, vehículos de alta gama, embarcaciones y máquinas de videojuegos retro.

El lote más caro fue una propiedad ubicada en Rosario, que se adjudicó por $76 millones. En el otro extremo, una máquina arcade retro para restaurar se vendió por $130.000, el precio más bajo de la jornada. Estos equipos fueron una de las novedades de la subasta y salieron a remate con una base de $20.000. La máquina más cara de esa categoría alcanzó los $300.000.

Entre los vehículos, una camioneta Toyota Hilux se vendió por $45 millones, mientras que una Ford Ranger alcanzó los $13 millones. El automóvil de mayor valor fue un Audi A6, por el que se ofertaron $29 millones. En cambio, el vehículo más económico fue un Citroën C4, adjudicado por $3,5 millones. También hubo interés por las embarcaciones: una Bermuda Sport 200 se vendió por $20 millones y una Kaisser R 540, por $18 millones.

Las motocicletas y bicicletas también formaron parte del remate. La moto más cara fue una Honda Tornado, que llegó a $6,1 millones, mientras que una Guerrero 110 se adjudicó por $650.000. Entre las bicicletas, una Vairo alcanzó los $610.000 y una Move se vendió por $240.000. En total, se subastaron 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, diez máquinas arcade y el inmueble rosarino.

Durante la apertura, Pullaro destacó los resultados y defendió la política provincial de recuperación de activos. “En la invencible provincia de Santa Fe, la impunidad se acabó. Esta es una política pública ejemplo en el orden nacional de la lucha contra la impunidad”, afirmó. El gobernador sostuvo que el remate constituye un mensaje contra el crimen organizado y aseguró que la Provincia continuará avanzando sobre los bienes vinculados a actividades delictivas.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, consideró que la convocatoria refleja la consolidación de esta política pública. Explicó que los bienes subastados provienen de causas relacionadas con corrupción, narcotráfico, robos y juego clandestino. “Los vendemos para demostrar que al delito no hay que darle un centímetro; no podemos dejar que tengan impunidad”, señaló. En las cinco subastas anteriores de la gestión se habían recaudado más de $5.051 millones.

La organización está a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que administra bienes incautados o alcanzados por medidas judiciales. Los fondos obtenidos permiten reparar a víctimas, asistir a instituciones y sostener el funcionamiento del organismo. Además, algunos bienes pueden destinarse a dependencias policiales, penitenciarias, educativas o asistenciales, mientras que otros se entregan a entidades de beneficencia.