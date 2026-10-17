Un camino cuántico de solo un átomo podría revolucionar los superconductores

Científicos en Japón hicieron un descubrimiento revolucionario: pequeños escalones de solo un átomo de altura pueden funcionar como rieles microscópicos, guiando el movimiento de vórtices cuánticos dentro de un superconductor ultradelgado. En ciertas condiciones, estos vórtices se desplazaron más de 1,000 veces más fácilmente a lo largo de los escalones que a través de ellos. Además, los investigadores encontraron que podían ajustar este notable efecto simplemente modificando la temperatura o el campo magnético.

Este hallazgo fue realizado por un equipo del Centro de Investigación para la Nanoarquitectónica de Materiales (MANA), parte del Instituto Nacional de Ciencia de Materiales (NIMS) de Japón. Sus descubrimientos ofrecen un nuevo enfoque prometedor para controlar el comportamiento cuántico y podrían ayudar a los ingenieros a desarrollar dispositivos electrónicos superconductores que utilicen significativamente menos energía y procesen información de manera más eficiente.

La importancia de controlar los vórtices cuánticos

Los superconductores son materiales inusuales que pueden transportar electricidad sin resistencia eléctrica al ser enfriados por debajo de una temperatura crítica. Esta propiedad los hace atractivos para el desarrollo de dispositivos electrónicos extremadamente eficientes y otras tecnologías avanzadas. Sin embargo, los superconductores también contienen pequeñas estructuras cuánticas conocidas como vórtices, que se forman donde los campos magnéticos penetran en el material, creando regiones pequeñas rodeadas de corrientes eléctricas circulantes. Cuando los vórtices se mueven, pueden generar resistencia eléctrica y afectar el rendimiento del superconductor.

Por lo tanto, controlar el movimiento de estos vórtices podría ayudar a los científicos a mejorar los dispositivos superconductores. Hasta ahora, dirigir su movimiento en superconductores ultradelgados y bidimensionales había sido particularmente complicado.

Para investigar este desafío, un equipo liderado por Takashi Uchihashi en MANA estudió un superconductor ultradelgado cuya superficie contenía una serie de escalones atómicos espaciados regularmente. Utilizando la microscopía de túnel de barrido, una técnica capaz de visualizar superficies a nivel atómico, los investigadores confirmaron que los escalones corrían en paralelo y observaron directamente los vórtices posicionados a lo largo de ellos.

Los resultados fueron publicados en la revista Physical Review B.

Los escalones atómicos actúan como rieles para el movimiento cuántico

Los experimentos revelaron una diferencia extraordinaria en la facilidad con la que los vórtices podían moverse dependiendo de su dirección. Mediante mediciones de resistencia en cuatro terminales, que permiten a los investigadores medir con precisión la resistencia eléctrica, el equipo encontró que los vórtices viajaron más de 1,000 veces más fácilmente a lo largo de los escalones atómicos que a través de ellos cuando se expusieron a campos magnéticos intermedios. De esta forma, los escalones actuaron como pequeños rieles, creando caminos preferidos para que los vórtices cuánticos los siguieran.

"Nuestro estudio muestra que los escalones a escala atómica pueden actuar como rieles efectivos que guían los vórtices superconductores, y que este efecto de guiado puede ajustarse simplemente cambiando la temperatura o el campo magnético", comentó Uchihashi.

Los investigadores también identificaron un comportamiento particularmente interesante cuando el campo magnético osciló entre aproximadamente 0.10 y 0.20 T (tesla, una unidad utilizada para medir la intensidad del campo magnético). Dentro de este rango, los vórtices pudieron fluir libremente a lo largo de los escalones sin quedar atrapados por imperfecciones en el material. Este comportamiento, conocido como flujo de vórtices libre de pinning unidimensional, significa que los vórtices pueden desplazarse a lo largo de un camino definido sin encontrar los obstáculos habituales que restringen su movimiento.

En las temperaturas más bajas, los investigadores observaron otro efecto inusual. El movimiento de los vórtices estuvo gobernado por el túnel cuántico, un fenómeno en el cual los objetos cuánticos pueden atravesar barreras energéticas que normalmente impedirían su movimiento bajo la física clásica.

Un nuevo camino hacia superconductores más eficientes

Los hallazgos demuestran que incluso una característica superficial de solo un átomo de altura puede tener una influencia poderosa en el movimiento de los vórtices cuánticos. Al usar estos escalones atómicos como pistas de guiado naturales, los científicos podrían controlar el movimiento de los vórtices con una precisión notable. La capacidad de ajustar ese movimiento a través de la temperatura y los campos magnéticos también ofrece una forma adicional de influir en el comportamiento de los superconductores.

Aunque las aplicaciones prácticas requerirán un desarrollo adicional, este enfoque a escala atómica podría ayudar eventualmente a los investigadores a gestionar tanto el movimiento de los vórtices como el flujo de calor en futuras tecnologías superconductoras, lo que podría permitir dispositivos más eficientes que consuman menos energía.