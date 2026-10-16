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Instituto de Córdoba triunfa ante Defensa y Justicia y asegura su lugar en los play off

Con un gol de Lázaro, Instituto de Córdoba se impuso 1-0 a Defensa y Justicia y se aseguró su clasificación a los play off del Torneo Clausura, manteniéndose líder en la Zona A.

16/10/2026 | 22:02Redacción Cadena 3

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Instituto le ganó a Defensa y Justicia con gol de Lázaro.

FOTO: Instituto le ganó a Defensa y Justicia con gol de Lázaro.

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Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- El Instituto de Córdoba se afirmó como líder de la Zona A del Torneo Clausura tras vencer por 1-0 a Defensa y Justicia en un partido disputado en Florencio Varela, correspondiente a la décima tercera fecha del torneo.

El único tanto del encuentro fue anotado por Jeremías Lázaro a los 23 minutos del primer tiempo, lo que permitió que el equipo cordobés se mantuviera en la cima de la tabla, a tres fechas del cierre de la fase inicial.

Con esta victoria, Instituto se convierte en el primer equipo en clasificar para los play off, donde se definirá al nuevo campeón del fútbol argentino. Además, el club se encuentra en posición para acceder a la Copa Sudamericana y tiene posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores del próximo año, en una campaña que ha sorprendido a muchos.

A falta de tres jornadas para el final de la fase de grupos, el Instituto debe perder al menos dos partidos para que sus competidores puedan alcanzarlo o superarlo en la tabla de posiciones.

En la próxima fecha, el Instituto se enfrentará a Deportivo Riestra el lunes 26 de octubre a las 21:15, en su estadio. Por su parte, Defensa y Justicia se medirá contra Talleres de Córdoba el sábado 24 a las 17:00, en el estadio "Mario Alberto Kempes".

Lectura rápida

¿Qué logró Instituto?
Clasificó para los play off del Torneo Clausura tras vencer a Defensa y Justicia.

¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro se disputó el 16 de octubre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
En Florencio Varela, en el estadio de Defensa y Justicia.

¿Quién anotó el gol del partido?
El gol fue marcado por Jeremías Lázaro a los 23 minutos del primer tiempo.

¿Qué sigue para Instituto?
Enfrentará a Deportivo Riestra el 26 de octubre en condición de local.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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