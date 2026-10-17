Detuvieron a un hombre de 38 años con 11 antecedentes por robos en Parque Avellaneda
El hecho ocurrió en Parque Avellaneda, cuando el delincuente de 38 años intentaba concretar un segundo asalto.
FOTO: Detuvieron a un hombre de 38 años con 11 antecedentes por robos en Parque Avellaneda
Un hombre de 38 años con 11 antecedentes penales, dos condenas vigentes y un procesamiento con prisión preventiva fue detenido en el barrio porteño de Parque Avellaneda, acusado de asaltar a un vecino con una réplica de ametralladora e intentar cometer un segundo robo.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el sospechoso amenazó a un hombre que estacionaba su auto en Garzón al 3800 y le robó un celular y un reloj pulsera, luego intentó sustraerle sus pertenencias a otra persona que se identificó como oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y logró ponerlo en fuga.
Luego, un vecino alertó al 911 que el delincuente había ingresado a una vivienda ubicada en Laguna al 9000 durante su huida, por lo que efectivos de la Comisaría Vecinal 9C acudieron al lugar e ingresaron al inmueble, donde encontraron al sospechoso en el comedor y lo detuvieron.
Durante el procedimiento, los policías recuperaron el celular robado y secuestraron la réplica de ametralladora utilizada en los hechos.
El detenido registraba antecedentes desde 2018 por robos, tentativas de robo, hurtos, lesiones, encubrimiento y atentado y resistencia a la autoridad, entre otros delitos. Además, tenía dos condenas vigentes dictadas en 2019 y 2022, y un procesamiento con prisión preventiva vigente desde 2023.
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Un hombre fue detenido por asaltar a un vecino con una réplica de ametralladora.
¿Quién es el detenido?
Un hombre de 38 años con 11 antecedentes penales y condenas vigentes.
¿Cuándo ocurrió el hecho?
El incidente tuvo lugar en el barrio de Parque Avellaneda el 17 de octubre.
¿Dónde fue la detención?
La detención se realizó en una vivienda de Laguna al 9000.
¿Cómo fue el procedimiento policial?
La policía recuperó el celular robado y secuestró la réplica de ametralladora durante la detención.
[Fuente: Noticias Argentinas]