FOTO: Detenido un hombre de 38 años con 11 antecedentes por robos en Parque Avellaneda

Buenos Aires, 17 de octubre (NA) -- Un hombre de 38 años con 11 antecedentes penales, dos condenas vigentes y un procesamiento con prisión preventiva fue detenido en el barrio porteño de Parque Avellaneda, acusado de asaltar a un vecino con una réplica de ametralladora e intentar cometer un segundo robo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el sospechoso amenazó a un hombre que estacionaba su auto en Garzón al 3800 y le robó un celular y un reloj pulsera, luego intentó sustraerle sus pertenencias a otra persona que se identificó como oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y logró ponerlo en fuga.

Luego, un vecino alertó al 911 que el delincuente había ingresado a una vivienda ubicada en Laguna al 9000 durante su huida, por lo que efectivos de la Comisaría Vecinal 9C acudieron al lugar e ingresaron al inmueble, donde encontraron al sospechoso en el comedor y lo detuvieron.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron el celular robado y secuestraron la réplica de ametralladora utilizada en los hechos.

El detenido registraba antecedentes desde 2018 por robos, tentativas de robo, hurtos, lesiones, encubrimiento y atentado y resistencia a la autoridad, entre otros delitos. Además, tenía dos condenas vigentes dictadas en 2019 y 2022, y un procesamiento con prisión preventiva vigente desde 2023.