Nódulo pulmonar: claves para identificar su naturaleza benigna o maligna

El papa León XIV fue sometido a una cirugía para la extirpación de un nódulo pulmonar en el Policlínico Gemelli de Roma, lo que ha generado diversas interrogantes sobre la naturaleza de estos nódulos, su diagnóstico y el impacto del adenocarcinoma.

En este contexto, la Agencia Noticias Argentinas consultó al médico oncólogo Martín Pitzzu (M.N. 135.880), quien aclaró que un nódulo pulmonar se define como una pequeña opacidad redondeada en el pulmón, que puede medir hasta 3 cm; si supera esa medida, se le denomina masa. Este tipo de hallazgo es frecuente en tomografías y, en la mayoría de los casos, resulta ser benigno, como cicatrices o secuelas de infecciones.

Para determinar si un nódulo es benigno o maligno, se evalúan factores como el tamaño, la densidad (sólido, en vidrio esmerilado o mixto), los bordes, la ubicación, la evolución en el tiempo y el perfil de riesgo del paciente. En muchas ocasiones, un seguimiento mediante tomografía es suficiente. Sin embargo, si persiste la sospecha, se puede recurrir a un PET-TC o a una biopsia, que es el método definitivo para confirmar el diagnóstico.

El adenocarcinoma pulmonar es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón, originándose en las células glandulares que recubren las vías aéreas y ubicándose generalmente en la periferia del pulmón.

Este tipo de cáncer es especialmente común en mujeres y en personas que nunca han fumado, diferenciándose del carcinoma epidermoide, que está más asociado al tabaquismo, y del cáncer de pulmón de células pequeñas, que tiene un crecimiento más rápido.

El especialista destaca que el adenocarcinoma requiere estudios moleculares y biomarcadores para definir el tratamiento más adecuado para cada paciente.

En Argentina, se diagnostican más de 12.000 casos nuevos de cáncer de pulmón cada año, siendo esta enfermedad una de las principales causas de muerte por cáncer. El oncólogo Pitzzu subraya que la mayoría de los pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas debido a que la enfermedad presenta pocos síntomas en sus inicios.

Además, menciona que no existe un programa nacional de tamizaje organizado y que el consumo de tabaco sigue siendo un problema significativo. También señala que el estigma hacia los pacientes fumadores puede retrasar la consulta médica.

El tabaquismo se reconoce como el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, pero también se debe considerar el humo de tabaco ajeno, la exposición al radón, la contaminación ambiental y ciertas exposiciones laborales, como el asbesto. Es importante destacar que el cáncer de pulmón puede presentarse en personas que nunca han fumado, lo que representa una proporción significativa de los casos.

El oncólogo advierte que el cáncer puede avanzar sin síntomas, y muchas veces se detecta accidentalmente en una tomografía realizada por otro motivo. Cuando aparecen síntomas, generalmente es porque la enfermedad ya ha progresado. Por lo tanto, es crucial no esperar a sentirse mal y consultar ante cualquier cambio respiratorio persistente, especialmente en quienes tienen antecedentes de tabaquismo.

La tomografía de tórax de baja dosis de radiación es el estudio recomendado para detectar cáncer de pulmón, no la radiografía. Se sugiere que este estudio se realice en personas de entre 50 y 80 años que son fumadoras actuales o que dejaron de fumar recientemente, con un consumo significativo de cigarrillos.

Es una decisión que debe ser discutida con un médico que garantice un seguimiento adecuado de los hallazgos. En Argentina, aún se están desarrollando estrategias para implementar un programa de tamizaje organizado.

Cuando el cáncer de pulmón se detecta en etapas tempranas, las posibilidades de curación son altas, y la cirugía o la radioterapia pueden ser tratamientos definitivos. En etapas avanzadas, el pronóstico ha sido históricamente complicado, pero en los últimos años ha habido avances significativos.

Entre las opciones de tratamiento se encuentran la inmunoterapia, que se utiliza antes y después de la cirugía, así como en combinación con otros tratamientos, logrando que muchos pacientes vivan más tiempo y con mejor calidad de vida. También se están desarrollando terapias dirigidas y nuevas combinaciones con quimioterapia.

Para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, el oncólogo recomienda no fumar y dejar de hacerlo si ya se es fumador. Además, sugiere evitar el humo de segunda mano, ventilar adecuadamente los espacios, realizar actividad física regular y mantener una alimentación saludable. Realizar controles médicos periódicos también es fundamental para cuidar la salud respiratoria.

Es importante tener en cuenta que los síntomas que deben motivar una consulta médica incluyen tos persistente, tos con sangre, falta de aire, dolor de pecho persistente, alteraciones en la voz, infecciones respiratorias recurrentes, pérdida de peso inexplicada y cansancio sin causa aparente. Si bien la presencia de estos síntomas no implica necesariamente un diagnóstico de cáncer, sí requieren una evaluación médica adecuada.

El Dr. Pitzzu concluye que es necesario continuar trabajando en la difusión del screening para cáncer de pulmón en pacientes de riesgo. Además, enfatiza la importancia de un diagnóstico completo, incluyendo estudios moleculares, para acceder al tratamiento más adecuado.

También destaca la necesidad de eliminar los estigmas asociados al cáncer de pulmón, afirmando que la situación actual es prometedora y que se están llevando a cabo numerosos estudios de investigación que ampliarán las opciones terapéuticas en el futuro. Finalmente, recuerda que detrás de cada diagnóstico hay una persona que necesita apoyo, información y acceso a la mejor atención.