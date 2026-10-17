Visita del Papa a la Argentina: cómo colaborar y qué significa el lema "Bienvenidos todos"

Los preparativos para la esperada visita del Papa a la República Argentina continúan en marcha. Mientras se avanza con la organización de los encuentros multitudinarios, la Iglesia invita a los argentinos a colaborar y ser protagonistas de este acontecimiento.

En diálogo con Cadena 3, el obispo auxiliar de San Isidro y secretario de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Raúl Pizarro, explicó cómo se pueden realizar donaciones y cuál es el sentido del lema que acompaña la visita: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, junto con la imagen de los latidos del corazón.

Pizarro señaló que quienes deseen contribuir económicamente pueden hacerlo a través del programa FE, mediante la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina.

Los fondos recaudados estarán destinados especialmente a preparar las ciudades para recibir al Pontífice y hacer de su visita una celebración compartida por todos los argentinos.

“Así que ojalá seamos muchos los que nos podamos sentir parte y protagonistas con su ayuda personal”, expresó el religioso, al convocar a la comunidad a sumarse a la organización.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario de la Conferencia Episcopal Argentina.

/Fin Código Embebido/

La inscripción para las misas no es obligatoria

Otro de los puntos que aclaró el obispo auxiliar está relacionado con las inscripciones para participar de las misas multitudinarias previstas en distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Pizarro explicó que la inscripción no es obligatoria para participar de las celebraciones. El registro a través de la página web tiene como objetivo conocer la cantidad estimada de asistentes y facilitar la organización de los encuentros.

Contar con esa información permitirá preparar de una mejor manera la recepción de los peregrinos y disponer los recursos necesarios para las celebraciones.

Durante la entrevista, Pizarro también profundizó en el mensaje que inspira la visita y en el sentido de sus palabras.

El término “todos” ocupa un lugar central en el lema, en sintonía con el mensaje del papa Francisco, quien insistía en la importancia de que nadie quedara excluido.

“Bienvenido significa la Iglesia que acoge, que recibe, que es hospital de campaña, que quiere ser hospitalaria”, explicó el obispo.

A su vez, la expresión “vayan y anuncien” representa una Iglesia misionera, dispuesta a salir al encuentro de las personas, tomar la iniciativa y acercarse a los argentinos.

De esta manera, el lema reúne dos dimensiones de la misión de la Iglesia: recibir a todos con las puertas abiertas y salir al encuentro de los demás para transmitir el mensaje del Evangelio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pizarro vinculó también estas expresiones con la imagen de los latidos del corazón, una referencia que permite comprender el sentido integral del mensaje.

“El corazón entra y sale, ¿no? Para adentro y para afuera. Bueno, para adentro es el ‘Bienvenidos todos’ y para afuera es el ‘Vayan y anuncien’”, explicó.

La imagen resume, según el religioso, una Iglesia que primero acoge y recibe, pero que al mismo tiempo sale al encuentro de la sociedad y anuncia su mensaje.

Mientras continúan los preparativos para la visita prevista para noviembre, la Conferencia Episcopal busca que la convocatoria trascienda la organización de las celebraciones y se convierta en una experiencia de participación colectiva, con un mensaje de inclusión, hospitalidad y compromiso misionero.

Informe de Mauricio Conti