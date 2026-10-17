El trabajo que viene: qué habilidades se necesitan para adaptarse a los cambios

FOTO: Qué habilidades se necesitan para adaptarse a los cambios en el mundo laboral. (Foto: Forbes)

La formación técnica ya no alcanza por sí sola para responder a las exigencias del mercado laboral, según Sandra Olive, especialista en gestión, management y cultura. El manejo de la tecnología, la apertura al aprendizaje y la capacidad de desenvolverse en escenarios inciertos conforman un conjunto de habilidades que, advirtió, resulta cada vez más complejo reunir.

En diálogo con Cadena 3, Olive analizó la transformación del empleo y de las organizaciones en un contexto atravesado por la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos. "No es solo automatizar las tareas, sino repensar tu organización y el flujo de información, el flujo de trabajo, a través de la tecnología", explicó.

La especialista señaló que las búsquedas laborales requieren personas con lo que definió como un "coeficiente digital": capacidad para desenvolverse adecuadamente con las herramientas tecnológicas. A eso se suman una mentalidad abierta al cambio y al aprendizaje, y la posibilidad de sentirse cómodo en ambientes que se modifican radicalmente y donde no existen certezas absolutas.

Todas esas condiciones deben acompañar los conocimientos específicos del puesto. "Las personas que estás buscando para las posiciones laborales tienen que cumplir con todo este abanico, que hoy es súper complejo cubrir", sostuvo.

Para Olive, actualizarse y desafiar los propios conocimientos de manera constante también exige una disposición personal. "Tiene que ver con una forma de ser y no todo el mundo está preparado para eso", planteó.

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La entrevistada contrastó este escenario con la idea de estudiar una carrera universitaria y luego ejercer durante la vida laboral a partir de esa formación. Explicó que las habilidades técnicas permiten acceder a los primeros empleos, mientras que el crecimiento dentro de una organización también depende de las capacidades sociales, la gestión de personas, equipos y tareas, y los resultados obtenidos.

Sin embargo, remarcó que la transformación de las formas de trabajar obliga a revisar permanentemente lo aprendido. "Es súper necesario que estés buscando cómo actualizar lo que vos conocés hoy, porque no sabés si es lo que vas a necesitar mañana", afirmó.

Esa incertidumbre también alcanza a la planificación empresarial. Olive explicó que una organización puede establecer un plan estratégico a cinco años, aunque todavía desconozca cuáles serán las herramientas, los equipos y las formas de trabajo que utilizará para ejecutarlo.

En ese marco, sostuvo que las organizaciones se están achicando y anticipó un escenario con mayor presencia de trabajadores independientes, contratados para proyectos específicos o para brindar servicios especializados.

"El futuro del trabajo no necesariamente va a volver a ser trabajar en una organización”, expresó. Frente a esa perspectiva, consideró que destacarse en la actividad elegida será todavía más necesario: "Hoy tenés que pensar que te tenés que destacar en lo que estés haciendo, pero muchísimo más que antes".

Olive vinculó este proceso con un cambio respecto de la expansión del empleo en las organizaciones que acompañó a la Revolución Industrial. Aclaró que desarrollar una carrera dentro de una empresa y permanecer allí hasta jubilarse seguirá siendo una posibilidad, aunque no representará la trayectoria de todos los trabajadores. "Puede llegar a ser que te jubiles en una organización y que tengas una carrera dentro de una empresa, y eso es bárbaro, pero no va a ser el caso de todo el mundo", concluyó.

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Informe de Verónica Maslup.