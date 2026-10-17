El problema que China no logra resolver con su poder tecnológico: las jubilaciones

FOTO: China cambia las reglas para jubilarse ante la caída de la natalidad.

El envejecimiento de la población y la caída de la natalidad plantean un desafío para el futuro de las jubilaciones en China. El país comenzó a elevar de manera gradual la edad de retiro y prevé aumentar los años de aportes necesarios para acceder a una prestación, mientras crece la preocupación por cuántos trabajadores sostendrán el sistema en las próximas décadas.

Durante la cobertura de Cadena 3 en China, Cristina, una guía turística local, explicó cómo estas modificaciones impactan en sus expectativas. Su trabajo implica acompañar diariamente a grupos y desarrollar buena parte de sus actividades al aire libre, una exigencia física que destacó al hablar de su jubilación.

"Es un trabajo muy cansador", señaló. Según explicó, su actividad estaba encuadrada en una categoría que permitía jubilarse a los 50 años, pero la aplicación progresiva de las nuevas reglas modifica ese horizonte. "Estoy calculando que, según la política nueva, probablemente voy a jubilarme a los 53 años", expresó.

Su estimación corresponde a su situación particular. Cristina remarcó que las condiciones de retiro varían según el tipo de trabajo, por lo que las edades no son iguales para todos los empleados.

La reforma comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2025 y establece una transición de 15 años, hasta 2039. En ese período, la edad legal de jubilación de los hombres pasará de 60 a 63 años. Para las mujeres, las categorías que anteriormente contemplaban el retiro a los 50 y a los 55 años avanzarán, respectivamente, hasta los 55 y los 58.

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El cambio también alcanzará los aportes. Actualmente, el requisito mínimo para los trabajadores comprendidos en esta reforma es de 15 años. Desde 2030, aumentará seis meses por año hasta llegar a 20 años de contribuciones en 2039.

Cristina vinculó estas medidas con la disminución de los nacimientos. "El año pasado nacieron ocho millones de niños. Para ustedes, ocho millones es mucho; para nosotros es poco", sostuvo. Su preocupación apunta a la relación entre las nuevas generaciones que ingresarán al mercado laboral y una población de adultos mayores cada vez más numerosa.

"Con tan pocos jovencitos, ¿cómo podemos sostener un país tan grande?", planteó durante la entrevista.

Tamibién se abordaron las diferencias de cobertura entre quienes tienen un empleo formal en las ciudades y quienes trabajan en el campo o carecen de una relación laboral registrada. El sistema chino incluye distintos regímenes, con mecanismos de financiamiento y prestaciones diferentes para los trabajadores asalariados y para los residentes rurales y urbanos sin empleo asalariado.

El año 2035 está como una referencia en el debate previsional. Una estimación de la Academia China de Ciencias Sociales, recogida por la Administración del Seguro Social de Estados Unidos, había advertido que el fondo público de pensiones podría agotar sus reservas para entonces si no se implementaban reformas. Se trata de una proyección condicionada, que no equivale a afirmar que ese año dejarán de pagarse las jubilaciones.

Para Cristina, esa discusión ya tiene consecuencias concretas: recalcular cuándo podrá dejar de trabajar y cuántos años deberá aportar. Su testimonio refleja cómo el desafío demográfico de China empieza a modificar los planes de retiro de sus habitantes.

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Informe de Agustina Vivanco, enviada especial de Cadena 3 a China.