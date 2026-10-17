El papa León XIV está en condiciones de recibir el alta: qué pasará con su visita a la Argentina

El papa León XIV recibió el alta hospitalaria este sábado tras la operación en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón. Su regreso al Vaticano está previsto para primera hora de la tarde, aunque la evolución favorable todavía no despeja las dudas sobre la gira que incluye a Uruguay, Argentina y Perú.

La decisión médica se tomó después de los análisis de sangre, una radiografía de tórax y la evaluación de su cuadro clínico. El pontífice continuará la recuperación y los controles fuera del Hospital Gemelli de Roma, donde fue intervenido esta semana.

En el parte difundido previamente por la Santa Sede, los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora habían señalado que el Papa "reunía las condiciones" para dejar el establecimiento.

La intervención se había anunciado inicialmente para extraer un nódulo pulmonar. Durante la cirugía se confirmó que se trataba de un adenocarcinoma, una posibilidad que los profesionales ya contemplaban a partir de los estudios preoperatorios. Para retirar el tumor, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La Santa Sede también confirmó que este domingo 18 de octubre rezará el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales. Será su primera actividad pública desde la internación. El domingo anterior había utilizado ese mismo encuentro con los fieles para anunciar que se sometería a la operación.

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El viernes, León XIV había celebrado misa en el hospital. Según la información difundida por el Vaticano, también había retomado sus actividades cotidianas con autonomía y continuaba con las sesiones de fisioterapia respiratoria.

La previsión es que retome su agenda el miércoles 21 de octubre. Si la mejoría lo permite, podría comenzar antes con algunas audiencias y un ritmo de actividad más reducido, siempre bajo supervisión médica.

Sin embargo, el alta no equivale a una definición sobre el viaje a Sudamérica. Todavía se espera el informe detallado de anatomía patológica, que permitirá determinar si necesita un tratamiento adicional y cuáles serán los próximos pasos de su recuperación.

Esos resultados serán centrales para evaluar si la gira puede mantenerse, requiere modificaciones o debe postergarse. Hasta el momento, no se comunicó una decisión definitiva sobre cambios en el recorrido.

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El itinerario está previsto del 6 al 17 de noviembre, con inicio en Uruguay y posteriores escalas en Argentina y Perú. La primera etapa comenzaría dentro de 20 días, mientras que el capítulo argentino está programado desde el 8 de noviembre.

Como factores a considerar están la cantidad de vuelos, la exigencia de las actividades, los desplazamientos a zonas de altura en Perú y el contacto con multitudes. También se planteó la necesidad de evaluar la exposición a infecciones respiratorias durante la recuperación.

El pontífice, de 71 años, llegó a la intervención con buen estado físico, según se indicó en la cobertura. No obstante, la evaluación del viaje dependerá de su evolución y de las indicaciones del equipo médico.

Mientras tanto, funcionarios del Vaticano analizan los informes clínicos y la logística del recorrido. La expectativa inmediata está puesta en su regreso y en la aparición prevista para el Ángelus del domingo.

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Informe de Adrián Cragnolini, corresponsal de Cadena 3 en España.