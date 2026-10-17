River se enfrenta a Belgrano en un partido crucial para su futuro en el Torneo Clausura

Buenos Aires, 17 de octubre (NA) -- River visitará este domingo a Belgrano de Córdoba, en un encuentro decisivo por la clasificación a los playoffs correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

El partido, que comenzará a las 20:15, se disputará en el Estadio Julio César Villagra, donde los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de ESPN Premium. El árbitro designado para este encuentro es Pablo Dóvalo, con Silvio Trucco a cargo del VAR.

River llega a este duelo con la necesidad imperiosa de obtener un buen resultado, luego de haber empatado en su último encuentro frente a Sarmiento, lo que lo dejó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Un nuevo resultado desfavorable podría dejar al "Millonario", bajo la dirección de Leonardo Ponzio, en una situación muy comprometida.

Por su parte, Belgrano de Córdoba ha sido una de las revelaciones del año 2026. Con Ricardo Zielinski como entrenador, el equipo se consagró campeón del Torneo Apertura en el primer semestre y actualmente se encuentra realizando una campaña destacada, liderando la Zona B con 22 puntos, igualando en puntos con Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.

En su más reciente presentación, el "Pirata" logró un sólido triunfo por 2-0 ante Racing, lo que refuerza su buen momento. Este partido, además, será una nueva oportunidad de revancha, ya que en la final del Torneo Apertura, Belgrano logró dar vuelta el marcador para vencer a River por 3-2.