River se enfrenta a Belgrano en un partido crucial para su futuro en el Torneo Clausura
River, tras un empate con Sarmiento, necesita una victoria urgente ante Belgrano en Córdoba para mantener sus esperanzas de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.
FOTO: River y una visita clave contra Belgrano.
Buenos Aires, 17 de octubre (NA) -- River visitará este domingo a Belgrano de Córdoba, en un encuentro decisivo por la clasificación a los playoffs correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura.
El partido, que comenzará a las 20:15, se disputará en el Estadio Julio César Villagra, donde los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de ESPN Premium. El árbitro designado para este encuentro es Pablo Dóvalo, con Silvio Trucco a cargo del VAR.
River llega a este duelo con la necesidad imperiosa de obtener un buen resultado, luego de haber empatado en su último encuentro frente a Sarmiento, lo que lo dejó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Un nuevo resultado desfavorable podría dejar al "Millonario", bajo la dirección de Leonardo Ponzio, en una situación muy comprometida.
Por su parte, Belgrano de Córdoba ha sido una de las revelaciones del año 2026. Con Ricardo Zielinski como entrenador, el equipo se consagró campeón del Torneo Apertura en el primer semestre y actualmente se encuentra realizando una campaña destacada, liderando la Zona B con 22 puntos, igualando en puntos con Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.
En su más reciente presentación, el "Pirata" logró un sólido triunfo por 2-0 ante Racing, lo que refuerza su buen momento. Este partido, además, será una nueva oportunidad de revancha, ya que en la final del Torneo Apertura, Belgrano logró dar vuelta el marcador para vencer a River por 3-2.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará River?
River enfrentará a Belgrano de Córdoba en un partido clave por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.
¿Cuándo y dónde se juega?
El partido se jugará el domingo a las 20:15 en el Estadio Julio César Villagra.
¿Cuál es la situación actual de River?
River necesita ganar para mantener sus esperanzas de clasificación tras empatar con Sarmiento.
¿Cómo llega Belgrano al encuentro?
Belgrano lidera la Zona B con 22 puntos y viene de ganar 2-0 a Racing en su último partido.
¿Qué ocurrió en la final del Torneo Apertura?
En la final del Torneo Apertura, Belgrano venció a River 3-2 de manera agónica.
[Fuente: Noticias Argentinas]