Tragedia en Bangladesh: incendio en complejo turístico deja 10 muertos y varios heridos
Un incendio en el complejo turístico Tuptup Resto and Resort, en Inani, Bangladesh, dejó un saldo trágico de 10 muertos, incluidos niños, y cuatro heridos. El fuego se desató en la mañana del sábado y se propagó rápidamente.
FOTO: Incendio arrasa un complejo turístico costero en Bangladesh y deja 10 fallecidos
DACA, Bangladesh (AP) — Un incendio arrasó un complejo turístico en la costa sureste de Bangladesh el pasado sábado, resultando en la muerte de 10 personas y dejando a cuatro más con heridas. La información fue proporcionada por un funcionario local.
El siniestro tuvo lugar en el Tuptup Resto and Resort, ubicado en Inani, dentro del distrito de Cox's Bazar, un popular destino turístico entre los nacionales. El subdirector adjunto del Servicio de Bomberos y Defensa Civil del distrito, Syed Mohammad Morshed Hossain, explicó que el incendio se inició en horas de la mañana y se propagó rápidamente a través del complejo, que era de madera y contaba con tres pisos.
Entre las víctimas fatales se encontraban niños, aunque las autoridades no brindaron más detalles sobre su identidad o circunstancias. Hasta el momento, la causa del incendio permanece desconocida.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Bangladesh?
Un incendio devastador en un complejo turístico dejó 10 muertos y cuatro heridos.
¿Dónde sucedió el incendio?
El siniestro ocurrió en el Tuptup Resto and Resort, en Inani, Cox's Bazar.
¿Cuándo se desató el fuego?
El incendio comenzó en la mañana del sábado.
¿Quién informó sobre el incidente?
La información fue proporcionada por Syed Mohammad Morshed Hossain, funcionario del Servicio de Bomberos.
¿Cuál es la causa del incendio?
La causa del incendio aún no ha sido determinada por las autoridades.
[Fuente: AP]