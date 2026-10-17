Tragedia en Bangladesh: incendio en complejo turístico deja 10 muertos y varios heridos

DACA, Bangladesh (AP) — Un incendio arrasó un complejo turístico en la costa sureste de Bangladesh el pasado sábado, resultando en la muerte de 10 personas y dejando a cuatro más con heridas. La información fue proporcionada por un funcionario local.

El siniestro tuvo lugar en el Tuptup Resto and Resort, ubicado en Inani, dentro del distrito de Cox's Bazar, un popular destino turístico entre los nacionales. El subdirector adjunto del Servicio de Bomberos y Defensa Civil del distrito, Syed Mohammad Morshed Hossain, explicó que el incendio se inició en horas de la mañana y se propagó rápidamente a través del complejo, que era de madera y contaba con tres pisos.

Entre las víctimas fatales se encontraban niños, aunque las autoridades no brindaron más detalles sobre su identidad o circunstancias. Hasta el momento, la causa del incendio permanece desconocida.