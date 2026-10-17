En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Condenan a 158 años de prisión a los asesinos de los surfistas australianos y estadounidense

Un tribunal en Baja California impuso una pena de 158 años y nueve meses a cada uno de los tres hombres por el asesinato de los hermanos Robinson y su amigo Jack Carter Rhoad.

17/10/2026 | 09:35Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Un tribunal de México condenó a más de 158 años de prisión a los asesinos de los tres surfistas extranjeros.

FOTO: Un tribunal de México condenó a más de 158 años de prisión a los asesinos de los tres surfistas extranjeros.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 17 octubre (NA) -- Un tribunal en México condenó a 158 años y nueve meses de prisión a cada uno de los tres hombres hallados culpables del homicidio de dos surfistas australianos y un estadounidense en Ensenada, Baja California. El juez Raúl Hernández dictó esta sentencia histórica contra los ciudadanos mexicanos Jesús Gerardo, alias "El Kekas", Irineo Francisco y Ángel Jesús, tras determinar que actuaron con premeditación, alevosía y ventaja en un crimen que generó una profunda indignación internacional.

El violento suceso tuvo lugar en 2024 en las costas de Ensenada, un reconocido destino turístico para la práctica del surf en el Pacífico mexicano, donde también se llevó a cabo el juicio penal. Las víctimas fueron los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años respectivamente, junto a su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30 años.

Los cuerpos de los tres jóvenes deportistas fueron encontrados al fondo de un acantilado de la zona con impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza, después de haber sido interceptados con la intención de robarles sus pertenencias y el vehículo en el que viajaban.

Durante la audiencia judicial, el juez Hernández escuchó los argumentos finales de la fiscalía y de la defensa antes de dar a conocer los años de cárcel definitivos. Los fiscales asignados al caso habían solicitado originalmente una pena total de 210 años de prisión para cada uno de los involucrados, aunque la legislación vigente en el estado de Baja California establece un límite máximo de castigo aplicable.

Los padres de los hermanos Robinson, Martin y Debra, junto con la madre de Rhoad, Page, y su nuera, Natalie Wiertz, presenciaron y participaron en el desarrollo de esta última sesión de manera virtual a través de una videollamada. "Nunca podrá haber justicia por la pérdida de un hijo, pero estamos agradecidos de que estos hombres no volverán a hacerle daño a nadie", manifestó Page Rhoad visiblemente conmovida ante el tribunal tras escuchar la resolución.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el caso?
Un tribunal en México condenó a tres hombres a 158 años y nueve meses de prisión por el homicidio de surfistas.

¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas son los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad.

¿Cuándo ocurrió el crimen?
El asesinato de los surfistas tuvo lugar en 2024 en Ensenada, Baja California.

¿Cómo se descubrieron los cuerpos?
Los cuerpos fueron encontrados al fondo de un acantilado, con impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

¿Qué dijeron los familiares?
Los familiares de las víctimas expresaron su gratitud por la condena, aunque señalaron que nunca habrá justicia completa por la pérdida de sus seres queridos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf