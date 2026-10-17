Zelenskyy solicita respaldo internacional para nuevas sanciones de EEUU a Rusia tras decisión de Trump

FOTO: Zelenskyy pide apoyo a nuevas sanciones de EEUU a Rusia tras suspensión por parte de Trump

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, instó el sábado a sus socios a pronunciarse en defensa de las nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia, horas después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que suspende un amplio paquete de restricciones dirigido a la economía rusa.

La decisión de la Casa Blanca ha incrementado aún más el temor a que Ucrania pueda quedar expuesta a los ataques cada vez más intensos del Kremlin con la llegada del invierno.

Zelenskyy calificó la decisión de Trump de pausar las sanciones como desafortunada, pero no criticó directamente al mandatario pese al aumento de las tensiones entre Kiev y Washington en los últimos días.

"Lamentablemente, en Estados Unidos se tomó la decisión de ignorar por completo la Ley Lindsey Graham, que se suponía que impondría una presión verdaderamente efectiva sobre Rusia para poner fin a esta guerra", escribió Zelenskyy.

También expresó su esperanza de que las nuevas sanciones puedan reactivarse. "Esta ley podría haber ayudado enormemente —¡y todavía puede!. Pero debe funcionar de verdad, y cada voz que la apoye importa", señaló.

El líder ucraniano afirmó también el sábado que Moscú llevó a cabo un ataque masivo contra la infraestructura energética del país, con la mira puesta en más de 15 objetivos en todo el territorio.

"La magnitud y el ritmo implacable de los ataques de Rusia, en concreto contra nuestro sector energético, están teniendo, lamentablemente, consecuencias graves", sostuvo.

La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que las fuerzas rusas lanzaron cuatro misiles de crucero y 332 drones de ataque durante la noche. Todos los misiles y 289 de los aviones no tripulados fueron neutralizados o destruidos, explicó.

Las intensas campañas rusas contra la red eléctrica ucraniana antes del invierno han sido una característica anual de la guerra, con las que se busca socavar la disposición de Ucrania a seguir luchando al privar a la población civil de calefacción y agua corriente. Funcionarios ucranianos han advertido que Rusia está acumulando misiles balísticos para más ataques en los próximos meses.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.