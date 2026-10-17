Sábado fresco por la mañana y con una tarde agradable en Rosario

FOTO: El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.

Rosario amaneció este sábado con cielo despejado y una temperatura de 5,6 °C, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 6. La humedad alcanza el 97%, con viento del sur a 10 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.

Para hoy se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 17 °C, sin lluvias previstas. El amanecer fue a las 6.17 y el atardecer está previsto para las 19.17.

El domingo continuará con cielo parcialmente nublado, con una mínima de 6 °C y una máxima de 19 °C. Para el lunes se anticipa mayor nubosidad, con temperaturas entre 10 y 20 °C y sin precipitaciones.