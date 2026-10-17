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Sábado fresco por la mañana y con una tarde agradable en Rosario

La temperatura irá en ascenso durante el fin de semana. Se esperan 19 °C el domingo y hasta 20 °C el lunes.

17/10/2026 | 08:08Redacción Cadena 3 Rosario

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El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.

FOTO: El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.

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Rosario amaneció este sábado con cielo despejado y una temperatura de 5,6 °C, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 6. La humedad alcanza el 97%, con viento del sur a 10 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.

Para hoy se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 17 °C, sin lluvias previstas. El amanecer fue a las 6.17 y el atardecer está previsto para las 19.17.

El domingo continuará con cielo parcialmente nublado, con una mínima de 6 °C y una máxima de 19 °C. Para el lunes se anticipa mayor nubosidad, con temperaturas entre 10 y 20 °C y sin precipitaciones.

Lectura rápida

¿Qué clima se reportó en Rosario este sábado? Se reportó cielo despejado y una temperatura de 5,6 °C.

¿Quién proporcionó el reporte del clima? El reporte fue proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se actualizó el reporte del clima? El reporte fue actualizado a las 6 de la mañana.

¿Dónde se espera una temperatura máxima de 17 °C? Se espera en Rosario para el día de hoy.

¿Cómo será el clima el domingo? Se anticipa cielo parcialmente nublado, con una mínima de 6 °C y una máxima de 19 °C.

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