Sábado fresco por la mañana y con una tarde agradable en Rosario
La temperatura irá en ascenso durante el fin de semana. Se esperan 19 °C el domingo y hasta 20 °C el lunes.
17/10/2026 | 08:08Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.
Rosario amaneció este sábado con cielo despejado y una temperatura de 5,6 °C, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 6. La humedad alcanza el 97%, con viento del sur a 10 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.
Para hoy se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 17 °C, sin lluvias previstas. El amanecer fue a las 6.17 y el atardecer está previsto para las 19.17.
El domingo continuará con cielo parcialmente nublado, con una mínima de 6 °C y una máxima de 19 °C. Para el lunes se anticipa mayor nubosidad, con temperaturas entre 10 y 20 °C y sin precipitaciones.
Lectura rápida
¿Qué clima se reportó en Rosario este sábado? Se reportó cielo despejado y una temperatura de 5,6 °C.
¿Quién proporcionó el reporte del clima? El reporte fue proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo se actualizó el reporte del clima? El reporte fue actualizado a las 6 de la mañana.
¿Dónde se espera una temperatura máxima de 17 °C? Se espera en Rosario para el día de hoy.
¿Cómo será el clima el domingo? Se anticipa cielo parcialmente nublado, con una mínima de 6 °C y una máxima de 19 °C.