Alerta amarilla por lluvias para este sábado en el oeste de Córdoba
La advertencia comprende sectores de los departamentos Cruz del Eje, Minas, Pocho, Punilla, San Alberto y San Javier. No se descarta la presencia de alguna tormenta.
17/10/2026 | 06:53Redacción Cadena 3
FOTO: Lluvias y tormentas en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este sábado 17 de octubre en el oeste de la provincia de Córdoba.
Según el mapa del organismo, actualizado a las 5.56, la advertencia comprende sectores de los departamentos Cruz del Eje, Minas, Pocho, Punilla, San Alberto y San Javier.
Entre las localidades ubicadas dentro del área señalada aparecen Cruz del Eje, San Carlos Minas, Salsacate, Cosquín y Villa Dolores.
• Qué indica el nuevo aviso
Según informó el SMN, el área será afectada por lluvias persistentes de intensidad moderada o localmente fuerte. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.
No se descarta la presencia de alguna tormenta embebida.
Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad cuando llueva y consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional antes de viajar.
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Lectura rápida
¿Qué emitió el SMN? El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias.
¿Quién emitió la alerta? La alerta fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo es la alerta? La alerta es para este sábado 17 de octubre.
¿Dónde se aplica la alerta? La alerta se aplica en el oeste de la provincia de Córdoba.
¿Cómo se recomienda actuar ante la alerta? Se recomienda circular con precaución y consultar las actualizaciones del SMN.