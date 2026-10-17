Alerta amarilla por lluvias para este sábado en el oeste de Córdoba

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este sábado 17 de octubre en el oeste de la provincia de Córdoba.

Según el mapa del organismo, actualizado a las 5.56, la advertencia comprende sectores de los departamentos Cruz del Eje, Minas, Pocho, Punilla, San Alberto y San Javier.

Entre las localidades ubicadas dentro del área señalada aparecen Cruz del Eje, San Carlos Minas, Salsacate, Cosquín y Villa Dolores.

• Qué indica el nuevo aviso

Según informó el SMN, el área será afectada por lluvias persistentes de intensidad moderada o localmente fuerte. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

No se descarta la presencia de alguna tormenta embebida.

Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad cuando llueva y consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional antes de viajar.

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