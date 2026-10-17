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Asaltaron a un chofer de DiDi en Rosario, le robaron el auto y recuperaron el vehículo

El hecho ocurrió durante la madrugada en la zona oeste, cuando dos pasajeros lo atacaron y lo obligaron a descender del Chevrolet Corsa. Una joven de 21 años quedó aprehendida y el otro sospechoso escapó.

17/10/2026 | 08:54Redacción Cadena 3 Rosario

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Durante el patrullaje, los agentes encontraron el Corsa en calle 1892 al 4100.

FOTO: Durante el patrullaje, los agentes encontraron el Corsa en calle 1892 al 4100.

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Un conductor que trabajaba con la aplicación DiDi fue asaltado durante la madrugada de este sábado en la zona oeste de Rosario. Según denunció, dos pasajeros subieron a su Chevrolet Corsa y, cuando llegaron a Rivarola y Las Palmeras, uno de ellos le dio un golpe de puño en el rostro y lo obligó a bajar del vehículo. Luego, ambos se llevaron el auto.

El hecho ocurrió alrededor de las 5. El hombre, de 52 años, había iniciado el viaje en la zona de Cisneros al 6500. Tras el robo, se dio aviso a la Policía, que comenzó a recorrer el sector para localizar el vehículo.

Durante el patrullaje, los agentes encontraron el Corsa en calle 1892 al 4100, cuando un hombre y una mujer descendían del rodado. Al advertir la presencia policial, el sospechoso escapó corriendo hacia el oeste por calle Campbell y logró perderse de vista. La mujer, de 21 años, fue aprehendida en el lugar y el automóvil quedó recuperado.

El conductor sufrió una lesión superficial en el pómulo izquierdo y no necesitó atención médica. Según se informó, manifestó su intención de realizar la denuncia penal. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 32ª.

Lectura rápida

1. ¿Qué ocurrió en Rosario?

Un conductor de DiDi fue asaltado y despojado de su Chevrolet Corsa por dos pasajeros.

2. ¿Quiénes fueron los involucrados en el asalto?

Un hombre y una mujer, siendo el hombre quien agredió al conductor.

3. ¿Cuándo sucedió el hecho?

El asalto ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada del sábado.

4. ¿Dónde se encontró el vehículo robado?

El Corsa fue encontrado en calle 1892 al 4100.

5. ¿Qué pasó con el conductor después del asalto?

Sufrió una lesión superficial en el pómulo izquierdo y no requirió atención médica.

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