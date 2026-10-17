Bares de Córdoba: advierten que el consumo cayó un 50% y comparan la crisis con la pandemia

FOTO: Preocupación en los bares de Córdoba por la caída del consumo. (Foto: Circuito Gastronómico)

Los bares de Córdoba atraviesan una caída sostenida del consumo que, según estimaciones de la cámara del sector, alcanza el 50% respecto de los niveles habituales de hace un año y medio o dos años. A la menor concurrencia se suma el aumento de los costos fijos, una combinación que lleva a los comerciantes a comparar la situación actual con la pandemia.

Alfredo Alberione, titular de la Cámara de Bares de Córdoba, explicó en diálogo con Cadena 3 que el deterioro no es reciente y que el tiempo que lleva la retracción varía entre los establecimientos, aunque muchos ubican el golpe más fuerte alrededor de un año y medio atrás. "La caída del consumo ha sido muy marcada y viene siendo sostenida mes a mes. Estamos un 50% abajo de un consumo normal. No estamos hablando de un consumo récord", señaló.

El dirigente atribuyó esa baja a las dificultades económicas de los clientes y a la necesidad de recortar gastos para llegar a fin de mes. Según describió, esas restricciones se reflejan en la frecuencia con la que las personas visitan los locales. "Quien salía una vez por semana ahora sale cada 15 días. Los que salían cada 15 días salen una vez al mes. El que iba todos los días al bar, a lo mejor va una vez cada tres días", ejemplificó.

Alberione indicó que el cambio se percibe especialmente entre los clientes habituales, que dejaron de concurrir con la regularidad de antes. Al conversar con ellos, explicó, aparece una respuesta recurrente: les cuesta llegar a fin de mes.

En ese contexto, sostuvo que los establecimientos intentan mantener los precios para conservar la clientela, pese al incremento de sus gastos. "No subimos los precios desde hace un tiempo bastante prolongado para que la gente pueda llegar y, aun así, no está llegando", afirmó. Y resumió: "Suben los servicios exponencialmente y nosotros no estamos pudiendo subir la carta porque no tenemos clientes".

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• Por qué comparan la situación con la pandemia

Al explicar por qué considera que durante parte de la pandemia tenían mejores condiciones para sostener los negocios, Alberione diferenció el cierre total de la etapa en la que pudieron retomar la actividad con restricciones.

Recordó que los dos o tres meses sin abrir fueron especialmente difíciles: no ingresaba dinero, se complicaba afrontar los pagos y el delivery apenas permitía paliar la situación. Luego, la venta para retirar también aportó algunos ingresos. "Fueron dos o tres meses de una agonía cruda, violenta, salvaje", describió.

Sin embargo, señaló que el cierre permitía negociar los alquileres y que, según su experiencia, los servicios y otros costos fijos se mantenían estables. Además, al no comprar mercadería para el funcionamiento habitual, se reducía esa erogación.

La diferencia, remarcó, apareció cuando los bares pudieron reabrir, incluso durante pocas horas: había clientes y consumo para empezar a afrontar los gastos. "Las pocas horas que abríamos había un consumo. Te entraba la plata, te entraba el cliente, podías pagar y salir a defender el negocio desde ahí", explicó.

También indicó que los horarios reducidos permitían ajustar el uso de los servicios al tiempo de funcionamiento. "Trabajaba cuatro horas y gastaba cuatro horas de luz, de gas y de agua", graficó.

Su comparación apunta a esa combinación: una actividad limitada, pero con demanda y gastos más contenidos. En la actualidad, en cambio, describió una caída persistente del consumo junto con aumentos de los costos que los bares no logran trasladar a sus cartas.

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• Promociones incluso los viernes y sábados por la noche

Algunos establecimientos ofrecen happy hour y promociones de dos por uno en horarios de mayor demanda, como las noches de viernes y sábado, una práctica que antes resultaba impensada para el sector.

La llegada del Papa a Córdoba genera expectativas por el movimiento de visitantes y su posible impacto en la gastronomía. Sin embargo, la evaluación recogida en el sector es que ese impulso se concentraría en unos pocos días y no resolvería las dificultades de fondo.

Con clientes que espacian sus salidas y gastos que siguen aumentando, los bares no vislumbran una solución en el corto o mediano plazo.

Informe de Fernando Barrionuevo.