Una mujer fue herida por un disparo durante ejercicios de la OTAN en Letonia

FOTO: Imagen de ilustración. Simulacro de accidente en una práctica de la OTAN.

Una civil resultó herida con una bala disparada durante unos ejercicios militares cerca de Riga, Letonia, pero las autoridades decidieron cerrar el caso al considerar que los hechos no constituían un delito, situación que terminó en los tribunales de Justicia, informaron medios internacionales.

En marzo, la víctima recibió un disparo de un proyectil de calibre 5,56 milímetros en la espalda mientras paseaba por un bosque cerca de la base militar donde se realizaban los ejercicios.

El Ejército prometió investigar el incidente, tras lo cual el caso fue remitido a la Policía Militar.

Según la investigación, la bala, disparada desde una gran distancia, primero impactó contra otro objeto, lo que apunta a un posible rebote.

La Policía Militar decidió cerrar la causa penal al considerar que los hechos no constituían un delito.

Protestas de la víctima

"En la resolución se afirma que prácticamente no sufrí lesiones. No sé qué tiene que pasar en Letonia para que la gente entienda quiénes somos los habitantes de este país. Yo no entré en su territorio. No infringí ninguna norma. Simplemente iba a la playa. ¿Y ellos no tienen ninguna responsabilidad?", indicó la víctima.

La mujer asegura que, desde que resultó herida, sufre dolores de espalda y en una pierna, además de necesitar medicamentos.

El abogado de la víctima presentó un recurso contra la decisión y tiene previsto solicitar, como mínimo, una indemnización económica, indica un reporte que publicó el sitio Sputnik News.

Este es solo uno de los numerosos casos en los que ejercicios militares de los países de la OTAN no salen según lo previsto.

A finales de septiembre se informó que cuatro militares italianos resultaron heridos durante unas prácticas de tiro en la base de Adazi, en Letonia, en el marco de un entrenamiento de la Alianza.

Asimismo, en Bélgica, cinco paracaidistas quedaron atrapados en las copas de unos árboles durante unas maniobras militares y también sufrieron lesiones.