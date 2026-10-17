Ataque aéreo en Yemen cobra la vida de tres niños y más sucesos en Oriente Medio

Un ataque aéreo en Yemen dejó un saldo trágico de tres menores fallecidos y varios heridos. Los rebeldes hutíes, quienes cuentan con el respaldo de Irán, responsabilizaron a Arabia Saudí por este incidente. Según reportes, el ataque ocurrió en la provincia de Dhamar, en el sureste del país, donde los hutíes informaron que los bombardeos impactaron viviendas en la aldea de al-Ar, en el distrito de Dawran Aness. El informe del Ministerio de Salud, controlado por los hutíes, detalla que las víctimas incluyen a un niño de 8 años y a dos de 10 años, además de más de una docena de heridos.

Los hutíes afirmaron que este ataque se produce en un contexto de intensificación de los combates entre ellos y Arabia Saudí junto a sus aliados yemeníes. Hasta el momento, Riad no ha emitido comentarios al respecto. Desde el reinicio de los combates en septiembre, el ministerio reporta que 124 personas han muerto en las áreas bajo control hutí.

Por otro lado, en Cisjordania, la fotógrafa del Washington Post, Heidi Levine, fue sometida a una cirugía tras ser atacada por colonos israelíes. Su hija, Ashley Milner, comunicó a la prensa que su madre sufrió graves lesiones, incluyendo un dedo casi amputado, una costilla rota y múltiples fracturas vertebrales, además de laceraciones en varias partes del cuerpo.

El ataque a Levine ocurrió durante una ola de violencia en la que colonos israelíes asaltaron aldeas palestinas, incendiando vehículos y golpeando a residentes, lo que ha afectado la cosecha anual de aceitunas en la región. Levine relató que los agresores, armados con botellas y hondas, la atacaron durante aproximadamente diez minutos, mientras ella intentaba proteger sus equipos. Su casco y chaleco protector, que portaban la palabra "PRESS", probablemente le salvaron de lesiones más graves.

La violencia de los colonos contra palestinos ha aumentado significativamente este año, especialmente en las semanas previas a las elecciones generales programadas para el 27 de octubre. Residentes y grupos de derechos humanos han señalado que las autoridades israelíes han hecho poco para detener estas agresiones.