Desesperante situación de los productores ganaderos por las inundaciones en el Litoral

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene en alerta a los productores ganaderos del Litoral, que comenzaron a trasladar hacienda ante el avance del agua. Unas 200 mil cabezas de ganado están en riesgo, en un escenario que podría agravarse durante las próximas semanas.

Raúl Sobredo, productor de Gualeguaychú, explicó en diálogo con TN que los campos donde tiene sus animales todavía no están inundados, pero estimó que el agua podría alcanzarlos en un plazo de 10 a 15 días. Aclaró que su previsión se basa en cuatro décadas de experiencia en la zona y en la evolución de los niveles de los ríos.

"Este Niño que se venía anunciando hace bastante tiempo ya está con nosotros", sostuvo. Según señaló, muchos productores deben tomar decisiones urgentes para resguardar a sus animales, mientras buscan terrenos secos donde alojarlos.

Sobredo recordó que parte de la hacienda ya había sido trasladada por la crecida del río Uruguay registrada a fines de julio. Ahora, la preocupación se concentra en el volumen de agua que baja desde el norte de la cuenca hacia el delta del Paraná.

Para dimensionar la situación, mencionó que el puerto de Andresito, sobre el río Iguazú, pasó de un nivel habitual cercano a un metro a registrar siete metros. También indicó que en Puerto Iguazú el río alcanzó los 33 metros, frente a los nueve a 13 metros que señaló como valores habituales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El productor vinculó ese aumento con las lluvias en la cuenca alta y media del Paraná y con el agua liberada por las represas. "Esa masa de agua seguirá avanzando río abajo y podría alcanzar los campos de la zona en las próximas dos semanas", advirtió.

La falta de lugares para mantener a los animales complica los traslados. Los ganaderos recurren a corrales, pistas de remates y campos alquilados, pero, según Sobredo, las alternativas disponibles son cada vez más escasas. En algunas zonas también encuentran dificultades para conseguir maíz para alimentar la hacienda.

Ante ese panorama, pidió medidas de asistencia para quienes deben retirar sus animales de los campos inundables y, posteriormente, afrontar el regreso. Aclaró que no reclaman que el Estado cubra todos los costos, sino que ofrezca alternativas para atravesar la emergencia.

También alertó que algunos productores se ven obligados a vender animales antes de lo previsto porque no encuentran dónde mantenerlos. Según remarcó, esa hacienda representa el sustento económico de numerosas familias.

Sobredo advirtió, además, que nuevas lluvias podrían agravar el problema: si los ríos permanecen altos, el agua acumulada en los campos tendrá mayores dificultades para escurrir hacia los cauces.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-