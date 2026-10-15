Crecida del Paraná en Corrientes: productores evacúan 25 mil animales ante el pico del río

Los productores ganaderos de Bella Vista, en Corrientes, trasladan animales a nado y en barcazas desde las islas y los carrizales del río Paraná hacia tierra firme ante el avance del agua. La crecida amenaza con cubrir las superficies disponibles para el ganado y obliga a acelerar las tareas de evacuación.

El presidente de la Sociedad Rural de Bella Vista, Fabián Gotardo, estimó en diálogo con Cadena 3 que en toda la zona hay entre 20.000 y 25.000 animales, entre vacunos y búfalos. Según indicó, esperan el pico de la crecida para la próxima semana, entre los días 20 y 21.

"Se espera una crecida máxima para la semana entrante y las islas quedarían sin tierra. Entonces hay que buscar tierra firme", explicó el dirigente.

Gotardo señaló que los traslados comenzaron semanas atrás, cuando aparecieron las primeras advertencias sobre el aumento del caudal. Sin embargo, la velocidad con la que avanzó el agua complicó la salida, especialmente para quienes tienen hacienda en sectores más alejados de la costa.

La evacuación combina arreos por terrenos que todavía permiten caminar, cruces a nado y viajes en embarcaciones. El dirigente explicó que los animales no nadan durante todo el recorrido: atraviesan sectores de carrizales y deben cruzar riachos o arroyos para alcanzar zonas más altas.

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"A veces nadan 100 o 200 metros hasta conseguir tierra firme", describió. Agregó que algunas barcazas transportan alrededor de 30 animales por viaje, una capacidad que resulta limitada frente a la cantidad de hacienda que debe salir.

El avance del río también genera riesgo de mortandad, advirtió Gotardo. Explicó que, cuando las embarcaciones no alcanzan y ya no es posible sacar los animales a nado, parte del ganado puede quedar atrapado.

"Te gana el agua y hay mortandad", señaló al describir las consecuencias que puede tener una evacuación incompleta.

A las dificultades del traslado se suma la falta de campos disponibles para recibir la hacienda. Según sostuvo, algunos productores permanecen en las zonas amenazadas porque todavía no encuentran un lugar en tierra firme donde llevar sus animales.

Una vez fuera de las islas, deben afrontar el alquiler de los terrenos y la alimentación del rodeo. Gotardo explicó que, cuando la hacienda queda concentrada en superficies pequeñas, la pastura disponible no alcanza y es necesario incorporar alimento.

"Tenés que pagar el arrendamiento y, después, darles de comer para aguantar", resumió. Sobre los alquileres, señaló que los propietarios toman como referencia los valores de mercado, vinculados al precio del novillo.

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El dirigente también explicó que vender no siempre representa una solución para el productor. Aunque puede desprenderse de animales terminados para faena, procura conservar los vientres, porque recuperar después ese capital reproductivo resulta difícil.

Respecto de la asistencia, afirmó que el Gobierno de Corrientes y el Ministerio de Producción conocen la situación y acompañan al sector. No obstante, destacó las dificultades para conseguir alimento y trasladar granos desde provincias como Chaco y Santa Fe.

Gotardo sostuvo que los productores venían preparándose ante las advertencias por El Niño, pero remarcó que esta crecida avanzó con mayor rapidez. Además, señaló que la ausencia de lluvias importantes en los campos altos de la zona facilita, por el momento, la recepción del ganado.

La preocupación también alcanza al tiempo que los animales deberán permanecer fuera de las islas. El dirigente explicó que necesitan sostener su alimentación y evitar que pierdan estado corporal para que puedan regresar cuando las condiciones lo permitan.

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Entrevista de Miguel Clariá.