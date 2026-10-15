FOTO: Causa por el robo de Propofol en el Hospital Italiano avanza a juicio, pero la fiscal se opone

Buenos Aires, 15 octubre (NA) – La causa que investiga el robo de Propofol en el Hospital Italiano, donde están procesados el anestesista Hernán Boveri y la médica residente Delfina "Fini" Lanusse, fue elevada a juicio, sin embargo, la fiscal del debate apeló al considerar que la decisión fue "prematura".

La fiscal de juicio María Castany presentó en las últimas horas una apelación a la resolución de elevación a debate del expediente, argumentando que la medida dictada es apresurada ya que aún no se han resuelto algunas pruebas incorporadas a la causa.

"Se trabó porque indican que la investigación está completa sobre Boveri, pero incompleta para Lanusse", explicaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

Ante la oposición de la fiscal a que se inicie el juicio en el Tribunal Oral N°17, el caso se encuentra actualmente en la Cámara Nacional de Casación Penal, a la espera de una determinación sobre el futuro de los acusados.

Boveri, representado por el abogado Matías Cúneo Libarona, enfrenta acusaciones de "administración fraudulenta" en calidad de autor, mientras que Lanusse es acusada del mismo delito, pero como partícipe secundaria.

Los defensores han presentado un recurso de apelación contra los procesamientos y también han impugnado los embargos de $70.929.520 (Boveri) y $30.929.520 (Lanusse), argumentando que estas cifras son arbitrarias y desproporcionadas, además de que la imputación se basa en "hipótesis conjeturales" y "testimonios indirectos".

A pesar de ello, ambas apelaciones fueron rechazadas por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.