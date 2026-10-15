Luis Juez pidió la remoción de Salmain y estalló: "Camine hasta el penal de Coronda, doctor"

El senador nacional e integrante del Consejo de la Magistratura cuestionó al titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, procesado en una causa por presuntas coimas. El jury de enjuiciamiento deberá resolver si lo remueve de su cargo.

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?? LUIS JUEZ PIDIÓ LA DESTITUCIÓN DE SALMAIN: “NINGUNA CIUDAD SE MERECE UN JUEZ CON ESA CATADURA ÉTICA” Tras los alegatos de clausura, el legislador sostuvo que el magistrado no acreditó las condiciones éticas necesarias para administrar justicia. ?? Cadena 3 Rosario FM 100.1 https://t.co/nkOKxhnhoQ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 15, 2026

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Luis Juez, senador nacional y uno de los encargados de la acusación contra el juez federal Gastón Salmain, pidió su destitución en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario. “Ninguna ciudad, ninguna provincia se merece un juez con la catadura ética del doctor Salmain”, sostuvo, luego de los alegatos de clausura del jury que podría definir la continuidad del magistrado.

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El legislador explicó que el proceso de enjuiciamiento contempla dos cuestionamientos contra Salmain. Uno está relacionado con la causa penal que investiga su presunta participación en una maniobra vinculada con el cobro de una coima. Sobre ese expediente, aclaró que corresponde a la Justicia determinar la responsabilidad penal del magistrado y evaluar las pruebas reunidas.

FOTO: El jury de enjuiciamiento a Gastón Salmain.

El segundo cargo se relaciona con antecedentes judiciales que Salmain habría omitido en la declaración jurada presentada cuando se postuló para ocupar el cargo. Según relató Juez, el magistrado había trabajado en la Justicia Federal de Buenos Aires entre 1997 y 2001 y fue apartado tras una investigación por una maniobra vinculada con la alteración de expedientes previsionales. El senador afirmó que el caso terminó con una probation y que Salmain cumplió 208 horas de tareas comunitarias en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires.

“Un tipo que pretende ser juez federal en su declaración jurada tiene que contar toda su vida. Tiene que decir: ‘Yo hice esto, esto, esto y por esto tuve este problema y por esto tuve este reproche judicial’”, cuestionó el legislador. Y agregó que esa información no fue declarada cuando se evaluó su postulación, por lo que los integrantes del Consejo de la Magistratura y los senadores que intervinieron en el acuerdo no habrían tenido esos antecedentes al momento de analizar su candidatura.

Juez también criticó la defensa del magistrado y rechazó que el jury deba evaluar las pruebas de la causa penal. “Nosotros no podemos tener una mejor sociedad si no tenemos una mejor Justicia. De eso estoy convencido”, afirmó. En esa línea, sostuvo que la función del Consejo de la Magistratura es analizar si la conducta de los jueces resulta compatible con las responsabilidades de sus cargos.

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Durante la entrevista, el senador cuestionó además la posibilidad de que Salmain vuelva a ejercer como juez si el jurado decide no destituirlo. “No le estoy pidiendo que tenga una conducta de papa, pero lo menos que le podemos pedir a los ciudadanos es que el tipo haya tenido una trayectoria de ética y de decencia que en el caso de Salmain no la ha podido acreditar”, expresó.

El legislador indicó que el tribunal está integrado por siete miembros: dos jueces federales, dos senadores, dos diputados y una representante del Colegio Público de la Abogacía. Tras los alegatos de clausura, el presidente del jury deberá fijar la fecha para la lectura de la sentencia. Juez estimó que la resolución podría conocerse en una o dos semanas, aunque aclaró que el plazo todavía no estaba confirmado.

Por último, el senador manifestó su expectativa de que el jurado resuelva la destitución y cuestionó la continuidad de Salmain en el cargo mientras avanza el proceso penal. “Ojalá Dios y la Virgen nos acompañen y en los próximos días Salmain deje de ser juez federal”, concluyó. Si se concreta la remoción, la causa penal podrá continuar sin la protección que actualmente deriva de su condición de magistrado, mientras que la responsabilidad por los hechos investigados deberá definirse en el ámbito judicial correspondiente.

Entrevista de Alberto Lotuf.