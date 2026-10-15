Consejos para preparar tu hogar para el invierno y evitar filtraciones de aire

A medida que las temperaturas descienden y los suéteres y mantas vuelven a salir, es momento de pensar en cómo preparar tu hogar para el invierno. Esto incluye cuidar el equipo de jardín, como el cortacésped y la manguera, y asegurarse de que el sistema de calefacción funcione correctamente. También es crucial verificar que las ventanas estén listas para enfrentar el frío.

Uno de los principales problemas a tener en cuenta son las filtraciones de aire. Una ventana con fugas permite que el aire frío ingrese y el aire caliente escape. Según Dan DiClerico, director de mejoras para el hogar en el Good Housekeeping Institute, "cuando se suman todas las fugas de aire en un hogar típico, es equivalente a dejar una ventana completamente abierta durante todo el invierno. Las ventanas son uno de los mayores culpables". Para detectar fugas, recomienda mover una vela o un palo de incienso alrededor de los marcos de las ventanas, preferiblemente en un día ventoso. Si el humo se desplaza lateralmente, hay una fuga de aire significativa.

DiClerico sugiere que estas filtraciones deben sellarse con una combinación de masilla, espuma expansiva y burletes.

Otro signo a tener en cuenta es la condensación o el empañamiento. Si notas una película borrosa o pequeñas gotas de agua que no se pueden limpiar, es probable que el sello de tu ventana de doble panel haya fallado y el gas aislante se esté escapando. Peter Kravchuk, contratista y fundador de New Day Construction, explica: "La ventana puede seguir funcionando normalmente, pero ya no aísla. En cambio, cuando el vidrio se enfría, se genera condensación dentro de tu hogar". Si el marco está en buen estado, puede ser posible reemplazar solo la unidad de vidrio. Sin embargo, si el marco está deteriorado, a menudo es mejor reemplazar toda la ventana.

Las ventanas sucias también pueden parecer un problema estético, pero mantenerlas limpias mejora la eficiencia energética de tu hogar. DiClerico menciona que "maximiza la penetración de luz solar, lo que aumenta la ganancia de calor solar durante el invierno". Las ventanas limpias también aseguran que los recubrimientos de baja emisividad funcionen correctamente, reflejando el calor interior de vuelta al hogar y permitiendo que la luz solar ingrese desde el exterior.

Otro aspecto a considerar son los cierres defectuosos. Junto con la masilla que falla y la condensación, es importante prestar atención a las ventanas que no se abren, cierran o aseguran fácilmente. El clima de verano puede causar que los marcos de madera y las fundaciones de las casas se muevan y se expandan. Greg Matson, fundador y presidente de HVAC Comfort Inc., explica: "Si no puedes cerrar una ventana y asegurarla, el sello de interlock entre los paneles no está sellado, lo que probablemente permite que el aire frío entre en tu hogar". Se recomienda comenzar por limpiar la suciedad de las guías de las ventanas y luego lubricar las bisagras y guías con spray de silicona. Matson añade: "También puedes apretar los tornillos sueltos para que el cierre junte los paneles de manera más ajustada". Si la madera se ha deformado, se debe instalar un sello o tira de espuma a lo largo del riel de la ventana.