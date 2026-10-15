Marcha universitaria en Rosario: horario, recorrido y cortes de tránsito

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves 15 de octubre en Rosario, con una concentración de estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes y organizaciones sociales para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria comenzará a las 15.30 en la plaza San Martín y culminará con un acto central a las 17 en el Monumento Nacional a la Bandera.

La movilización es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones estudiantiles y los gremios del sector. Entre los principales reclamos figuran la actualización de los salarios docentes y nodocentes, la recomposición de las becas estudiantiles y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y el desarrollo de la ciencia.

FOTO: Así será el recorrido de la marcha universitaria.

El recorrido partirá desde plaza San Martín y avanzará por Dorrego hasta San Lorenzo. Luego continuará por San Lorenzo hasta Laprida y seguirá por esa calle hasta Santa Fe. Allí, la columna se dividirá en dos grupos: uno avanzará por Santa Fe y el otro por Córdoba, para confluir finalmente en el Monumento a la Bandera, donde se realizará el acto principal.

Como parte de las actividades previas, estudiantes de las facultades de Psicología y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario realizaron una intervención en el ingreso al Centro Universitario La Siberia. La actividad se desarrolló el martes por la noche con la consigna “Presidente, cumpla la ley. Universidad pública siempre”, para visibilizar el reclamo y convocar a la comunidad a participar de la marcha.

La protesta se desarrolla en medio del conflicto entre las universidades y el Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso. Los sectores convocantes advierten sobre las dificultades presupuestarias y reclaman medidas para sostener la educación pública y el sistema científico. Durante la tarde se esperan cortes parciales y demoras en el tránsito en el centro rosarino y en las inmediaciones del Monumento.