Consejos prácticos para mantener limpios tus auriculares y evitar la acumulación de suciedad

El uso frecuente de auriculares puede llevar a la acumulación de sudor, aceites de la piel y productos para el cabello, especialmente en las almohadillas y bandas de los mismos. Los earbuds, por su parte, pueden recolectar cerumen y suciedad en las superficies que están en contacto con los oídos. Afortunadamente, mantenerlos limpios no requiere mucho esfuerzo, aunque el método más efectivo depende del tipo de auriculares que se posea.

A continuación, se presentan instrucciones específicas para la limpieza de auriculares over-ear y on-ear, así como de los earbuds, incluidos los modelos intrauditivos y de ajuste abierto. Estos consejos se basan en la experiencia de Noah Pinsonnault, analista de reseñas en el Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, y el conocimiento de Nikolas Greenwald, gerente de operaciones de productos de datos, sobre equipos de audio.

Cómo limpiar auriculares over-ear y on-ear

Aunque son más fáciles de mantener que los modelos intrauditivos, los auriculares over-ear y on-ear presentan desafíos similares de limpieza. Ambos tipos pueden acumular sudor y aceites en las almohadillas, mientras que las bandas son puntos críticos para los residuos de aceites y productos capilares.

1. Eliminar el polvo y residuos secos: Algunos auriculares over-ear y on-ear cuentan con almohadillas removibles. Si los tuyos tienen esta característica, considera quitarlas para facilitar el acceso a los rincones y eliminar la suciedad acumulada. Utiliza una aspiradora de mano con un accesorio suave para quitar cabello, polvo y otros residuos sueltos de las almohadillas y sus costuras. Las cerdas ayudan a evitar que la succión dañe las telas delicadas.

2. Limpiar los residuos grasos: Humedece un paño de microfibra y escúrrelo bien. Limpia las almohadillas, la banda y otras superficies exteriores. Presta especial atención a las áreas que tocan con frecuencia la piel o el cabello. Para la suciedad más resistente, consulta las instrucciones del fabricante antes de usar productos de limpieza. Los limpiadores multiusos, el jabón para platos y el alcohol isopropílico son efectivos, pero no son adecuados para todos los materiales. Ten cuidado de mantener la humedad alejada de las aberturas de los altavoces, botones y puertos de carga.

Cómo limpiar los earbuds

Los earbuds vienen en varios estilos. Los modelos intrauditivos suelen tener puntas de silicona o espuma que se colocan dentro del canal auditivo. Los earbuds de ajuste abierto descansan en o cerca del oído sin crear un sello. Afortunadamente, el proceso básico de limpieza es similar para todos estos estilos. Estos auriculares tienden a tener muchas pequeñas ranuras, especialmente los modelos inalámbricos con estuches de carga. Una herramienta de limpieza dedicada, como Well Kept’s Little Buddies, puede facilitar la limpieza regular.

1. Eliminar residuos de las puntas: La mayoría de los auriculares intrauditivos tienen puntas removibles. No las quites para limpieza rutinaria a menos que estés reemplazándolas o el fabricante lo indique explícitamente. Usa la punta de precisión de tu herramienta de limpieza o un hisopo seco para eliminar cerumen o acumulaciones. Limpia el exterior de la punta con un paño húmedo y escurrido. Un poco de jabón para platos puede ayudar a eliminar residuos de aceite.

2. Limpiar los earbuds: Usa un paño húmedo y escurrido para limpiar las superficies exteriores de cada earbud, cuidando de mantener la humedad alejada de las aberturas de los altavoces, mallas y contactos de carga.

3. Limpiar el estuche de carga: Utiliza un hisopo seco o el extremo suave de tu herramienta de limpieza para eliminar el polvo y residuos del interior de los pozos donde se colocan los auriculares. Si encuentras dificultades, como en los modelos de Apple AirPods, prueba con aire comprimido. Después de limpiar, pasa un paño ligeramente humedecido para eliminar cualquier residuo, evitando que la humedad llegue al puerto de carga.

¿Con qué frecuencia se deben limpiar los auriculares?

La frecuencia de limpieza depende del uso y la exposición a sudor, aceites y suciedad. Para auriculares over-ear o on-ear que se utilizan regularmente, se recomienda una limpieza rápida una vez a la semana y una limpieza más profunda una vez al mes. Los earbuds pueden necesitar atención más frecuente debido a su contacto directo con el canal auditivo. Limpia cualquier cerumen visible tan pronto como lo notes. Para tareas más involucradas, como limpiar el estuche de carga, se sugiere hacerlo una vez al mes.

¿Por qué confiar en Good Housekeeping? Noah Pinsonnault es analista de reseñas en el Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, donde prueba productos de limpieza y electrodomésticos, desarrollando métodos prácticos para enfrentar tareas cotidianas. Para este artículo, consultó a Nikolas Greenwald, quien aporta su experiencia como productor musical y DJ al análisis de equipos de audio en el instituto.