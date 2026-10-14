Elegir el color de pintura: un paso crucial al diseñar tu espacio

La elección del color de pintura suele ser uno de los primeros pasos en la lista de tareas de quienes diseñan un ambiente. Esto se debe a que las paredes ocupan gran parte del espacio visual. Algunos prefieren mantener un tono clásico con un color neutro, mientras que otros se atreven con un tono audaz que genere un gran impacto. Sin embargo, si se consultara a la mayoría de los diseñadores de interiores sobre el punto de partida, la pintura rara vez sería la respuesta. De hecho, seleccionar el color de pintura es, a menudo, una de las últimas decisiones en un proyecto de diseño.

La razón por la que se sugiere elegir el color de pintura al final es que, aunque puede parecer la decisión más sencilla, hacerlo primero puede limitar las opciones para el resto del proyecto. "La pintura establece una regla que todo lo demás en la habitación debe seguir", explica Jan Odesanya, fundadora y diseñadora principal de Mondän Co Interiors. La idea es que existen muchas más opciones de colores de pintura que de muebles, materiales, encimeras e incluso pisos. "¿Por qué dejar que un galón de pintura de $70 dicte una compra que vale miles?", se pregunta Odesanya.

El diseñador de interiores Rudy Arevalo, de Mackenzie Collier Interiors, coincide con esta perspectiva. Sugiere comenzar por definir una dirección general de color y luego seleccionar los muebles y acabados más grandes. "Comenzá con los elementos de mayor costo, como los tonos de madera, los muebles, las alfombras y las cortinas, para que puedas elegir las piezas que realmente amás sin compromisos", aconseja Arevalo. "A partir de ahí, podés ajustar el color de pintura para que funcione con todo lo demás en la habitación".

Seguir este orden de operaciones también asegura que todos los matices sean coherentes. Odesanya recuerda que dos cosas pueden llamarse crema y aún así no combinar bien. "Un sofá crema puede tener tonos amarillos, rosados o grises. Si colocás un gris frío en las paredes detrás de un sofá crema que tiende al amarillo, de repente ese sofá se ve sucio", dice. "Y ahora te cuestionás el sofá cuando el problema es el color de la pintura".

Este simple cambio puede marcar la diferencia en tus proyectos de diseño y ahorrarte muchos dolores de cabeza, y quizás incluso una gran cantidad de dinero, una vez que todo esté dicho, hecho y pintado.