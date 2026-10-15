Advierten por la cantidad de locales céntricos vacíos y la caída de ventas en Rosario

El comercio del centro de Rosario atraviesa un escenario complejo, marcado por la pérdida de poder adquisitivo, la caída de las ventas y el aumento de los locales vacíos. Miguel Rucco, referente de calle San Luis e integrante del Observatorio Económico de Rosario, advirtió que la situación se profundiza y que los comerciantes enfrentan dificultades para sostener sus actividades. Según detalló, hay al menos 14 locales desocupados en un tramo de cinco o seis cuadras de calle San Luis y más de 10 entre Paraguay y San Martín, en la peatonal Córdoba.

“Entendemos que es por una cuestión económica, la pérdida del poder adquisitivo básicamente de nuestro consumidor, nuestro cliente, que perdió poder de compra”, explicó Rucco en diálogo con Cadena 3. El dirigente señaló que muchas familias llegan a la segunda mitad del mes sin dinero para gastos adicionales y deben elegir qué comprar. “El mes dura para los comercios 10 días, del 5 al 15”, resumió para describir el período en el que suele concentrarse una mayor actividad.

Rucco confirmó que el sector acumula seis meses consecutivos de caída en las ventas y advirtió que el panorama afecta las proyecciones de los negocios. “Hay muchos meses, lamentablemente, ya estamos en un sexto mes de caída de ventas y ya lo entendemos como una recesión que lamentablemente perjudica las proyecciones”, sostuvo. Aunque reconoció que algunos comerciantes mantienen expectativas por fechas especiales, como el Día de la Madre, consideró que la recuperación todavía no se refleja en la actividad cotidiana.

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El referente también explicó que el vaciamiento del centro no responde únicamente a la situación económica, sino a cambios en los hábitos de consumo. Rosario cuenta con numerosos centros comerciales barriales que permiten a los vecinos comprar cerca de sus casas, sin necesidad de trasladarse al centro. A esto se suma el crecimiento de los pagos digitales y las billeteras virtuales, que modificaron la circulación de personas y las dinámicas comerciales tradicionales.

Frente a este escenario, Rucco reclamó políticas públicas sostenidas en el tiempo y medidas para aliviar las obligaciones económicas de los comerciantes. Advirtió que muchos negocios están endeudados y postergan pagos impositivos, por lo que las moratorias pueden funcionar como una respuesta inmediata, aunque no resuelven el problema de fondo. Para el dirigente, es necesario combinar la atención de la urgencia con cambios estructurales que permitan recuperar la actividad.

“Nosotros necesitamos que le quitemos presión a los comercios y a las pymes”, enfatizó Rucco al plantear la necesidad de modificar la matriz impositiva y tributaria. Según su diagnóstico, una menor carga sobre los pequeños y medianos negocios contribuiría a aliviar los costos en un contexto de consumo retraído. Mientras tanto, los locales vacíos en las principales peatonales y la sucesión de meses con ventas en baja reflejan las dificultades que atraviesa el comercio rosarino.

Informe de Fernando Carrafiello.