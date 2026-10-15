Aumento de incendios en la Amazonía brasileña genera alarma y tensión política en elecciones

SAO PAULO — Las autoridades brasileñas están investigando un reciente incremento en los incendios forestales en la selva amazónica, el cual podría haber sido intencionalmente provocado con fines políticos, en el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán a finales de este mes.

Los registros de focos de incendio en la región, que habían permanecido en niveles cercanos a mínimos históricos, se han triplicado desde el 4 de octubre, fecha en la que se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones nacionales. Durante esa jornada, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47% de los votos, mientras que el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó el 45%. Ambos candidatos se enfrentarán en una segunda vuelta el 25 de octubre.

El ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, declaró a la agencia de noticias que hay indicios de un "esfuerzo premeditado" para iniciar los incendios. Capobianco, junto a funcionarios de fiscalización ambiental, sobrevoló áreas afectadas y observó incendios en zonas de bosque protegido que presentan un patrón geométrico, lo que sugiere una posible provocación deliberada.

La identidad de quienes podrían haber iniciado los incendios aún es desconocida, así como sus motivaciones. Los incendios han afectado especialmente a los estados de Amazonas y Pará, y el humo resultante ha alterado la vida cotidiana en Manaus, la capital de Amazonas. Las clases en las escuelas públicas han sido canceladas y se ha recomendado a los habitantes el uso de mascarillas.

Un monitoreo realizado por Barómetro, una herramienta de la agencia brasileña de estrategia climática FALA, reveló que los políticos conservadores de Amazonas han sido los más activos en comentar sobre los incendios. En un análisis de 165 publicaciones sobre el tema, se determinó que casi el 55% provenía de la derecha. A medida que avanzaron los días, las publicaciones personales se transformaron en disputas políticas, donde los líderes locales se adjudicaban el mérito por los esfuerzos de control del fuego o acusaban a las autoridades de inacción.

"El mismo tema sirve simultáneamente como advertencia de salud pública, agenda de política ambiental y herramienta de campaña", señala el informe. Los incendios también han generado debates fuera de la Amazonía, en una campaña electoral donde la protección del bosque y el cambio climático han sido poco abordados.

La deforestación en la Amazonía aumentó durante el gobierno de Jair Bolsonaro, mientras que Lula ha logrado reducirla a niveles no vistos en una década. Aunque Flávio Bolsonaro ha negado el cambio climático, se ha presentado como defensor del medio ambiente, sin especificar cómo proteger la Amazonía o apoyar financiamiento forestal. En sus discursos, ha propuesto modernizar las leyes ambientales, lo que muchos ambientalistas interpretan como un intento de flexibilización.

Los aliados más prominentes de los Bolsonaro, como Nikolas Ferreira, legislador de Minas Gerais, y Tarcísio de Freitas, gobernador reelecto de São Paulo, han utilizado los incendios para criticar al gobierno de Lula. De Freitas acusó a los miembros del Partido de los Trabajadores de ser hipócritas y de haber "desaparecido" mientras la Amazonía ardía.

Por su parte, Lula no ha respondido a las críticas, pero afirmó en un video que había conversado con el gobernador de Amazonas, Roberto Cidade, y que el gobierno federal estaba enviando recursos para apoyar la lucha contra el fuego. "El pueblo de Amazonas puede contar con el gobierno federal. Estamos juntos en esta lucha para proteger vidas, preservar el bosque y apoyar a quienes enfrentan esta emergencia", declaró el presidente.

Susana Braz, una bióloga de 35 años en Manaus, que investiga cómo la ceniza tóxica de los incendios afecta los ríos de la región, compartió su experiencia: "Llegamos a casa y la casa está llena de humo. Salimos y había humo por todas partes". La comunidad ha intentado continuar con su vida normal, pero el empeoramiento del humo en los últimos días ha generado frustración entre los residentes. "¿De verdad vamos a aceptar este humo como algo normal, como si todo estuviera bien y simplemente tuviéramos que vivir con ello?", se preguntó.

La Amazonía es un regulador climático crucial, almacenando grandes cantidades de carbono y liberando humedad. Sin embargo, el cambio climático y la deforestación están aumentando su temperatura, sequedad e inflamabilidad. El fenómeno de El Niño podría agravar estos problemas, intensificando el calor y la sequía en la región.

"Casi todas las igniciones en la región son causadas por actividad humana, principalmente para renovar pastizales o despejar tierras", explicó Ane Alencar, directora científica del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía. "Durante períodos muy secos, esos fuegos pueden salirse de control". Se anticipaba que el conteo de incendios aumentara en esta época del año debido a El Niño, pero el momento en torno a las elecciones resulta inquietante.

"En los últimos 10 días, hemos visto que los puntos críticos de incendios casi se triplicaron en comparación con los 10 días previos a la elección, principalmente alrededor de Manaus", indicó Alencar. "Algo ocurrió que llevó a la gente a quemar más".

João Morita, coordinador del ICMBio, la agencia federal que gestiona las áreas protegidas de Brasil, ha estado en la primera línea de combate a los incendios en las áreas de conservación de la Amazonía. Explicó que múltiples factores podrían explicar el aumento de incendios, incluyendo a residentes de bosques nacionales que queman parcelas de cultivo, a pesar de la prohibición vigente. "Los incendios comienzan por todo tipo de razones. Algunos son represalias por acciones de fiscalización. Otros se provocan deliberadamente con intención maliciosa", expresó Morita.

Las autoridades y expertos han advertido que los efectos de El Niño sobre la Amazonía podrían ser más severos en 2027 que en el presente año. En un comunicado, el gobierno de Amazonas informó que se reunió con funcionarios federales para discutir los esfuerzos de combate al fuego y que había declarado el estado de emergencia en los municipios afectados. "La medida toma en cuenta el empeoramiento de las condiciones climáticas causado por El Niño, con precipitaciones por debajo del promedio y pronósticos de altas temperaturas, lo que favorece el inicio y la propagación de incendios", concluyó el gobierno estatal.