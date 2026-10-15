Panamá reportó la primera muerte a causa del sismo de magnitud 7,7
Se trata de una señora de 68 años, quien sufrió heridas graves durante el movimiento telúrico.
FOTO: Un hospital evacuado durante el sismo del 9 de octubre en Panamá.
Panamá reportó el primer fallecimiento como consecuencia del sismo de magnitud 7,7 registrado el pasado viernes 9 de octubre, informó la estatal Caja de Seguro Social (CSS) del país centroamericano.
En un comunicado emitido el miércoles, la CSS detalló que la fallecida es la panameña Elena Barría, de 68 años, quien sufrió heridas graves durante el movimiento telúrico.
En ese marco, el presidente panameño, José Raúl Mulino, lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima a través de su cuenta de X.
"Los traumas sufridos, aunados a la enfermedad previa, no hicieron posible su recuperación, pese a los esfuerzos de nuestros médicos. Nuestro más sentido pésame y acompañamiento a familiares y allegados", escribió el mandatario.
El pasado lunes por la noche, Mulino había informado que hasta ese momento se habían evaluado 1.744 viviendas y registrado 6.174 personas afectadas.
Actualmente las autoridades continúan con las labores de evaluación de daños y asistencia a las personas afectadas por el sismo tras declarar estado de emergencia el sábado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Panamá? Se registró un sismo de magnitud 7,7 el 9 de octubre, que causó una víctima fatal.
¿Quién es la víctima? La fallecida es Elena Barría, de 68 años, que sufrió heridas graves.
¿Qué dijo el presidente? El presidente José Raúl Mulino expresó sus condolencias y lamentó el fallecimiento.
¿Cuántas personas fueron afectadas? Se han registrado 6.174 personas afectadas y se evaluaron 1.744 viviendas.
¿Cuál es la situación actual? Las autoridades continúan con la evaluación de daños y asistencia tras declarar estado de emergencia.
[Fuente: Noticias Argentinas]