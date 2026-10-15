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Deportes

Jueves a puro fútbol: se juegan 36 partidos entre la Europa League y la Conference League

Entre lo más destacado, sobresalen Salzburgo-Milan, Celta de Vigo-Juventus, Lyon-Crystal Palace y Benfica-Celtic.

15/10/2026 | 10:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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"La Juve" sale a la cancha esta tarde.

FOTO: "La Juve" sale a la cancha esta tarde.

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UEFA Europa League

13.45

- AZ Alkmaar – Hapoel Beer Sheva

- Celje – Omonia Nicosia

- Lech Poznan – Bayer Leverkusen

- Lyon – Crystal Palace

- Union St. Gilloise – Real Sociedad

- Salzburgo – AC Milan

- Sparta Praga – Lillestrom

- Torreense – Sunderland

16.00

- Benfica – Celtic

- Bournemouth – Sturm Graz

- Celta de Vigo – Juventus

- Dinamo Zagreb – Anderlecht

- Ferencvaros – Plzen

- Hoffenheim – Besiktas

- Jagiellonia – Ararat-Armenia

- Olympique de Marsella – Olympiacos

- NEC Nijmegen – Levski Sofia

- Rennes – OFI

UEFA Europa Conference League

13.45

- CSKA Sofia – Monaco

- Egnatia Rrogozhinë – FC Midtjylland

- Gent – Aarhus

- Hajduk Split – Ajax

- KuPS – Trabzonspor

- Lugano – Estrella Roja

- Mjällby AIF – Inter Club d'Escaldes

- Panathinaikos – Borac Banja Luka

- Riga – Kairat Almaty

- Universitatea Craiova – Getafe

16.00

- Atalanta – Pafos

- Brann – Lincoln Red Imps

- Brighton – Kauno Žalgiris

- FC Copenhagen – SC Braga

- SC Freiburg – FK Jablonec

- Heart of Midlothian – FC Nordsjaelland

- St. Truiden – FC Iberia 1999

- Twente – FC Thun

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