Jueves a puro fútbol: se juegan 36 partidos entre la Europa League y la Conference League
Entre lo más destacado, sobresalen Salzburgo-Milan, Celta de Vigo-Juventus, Lyon-Crystal Palace y Benfica-Celtic.
15/10/2026 | 10:57Redacción Cadena 3
FOTO: "La Juve" sale a la cancha esta tarde.
UEFA Europa League
13.45
- AZ Alkmaar – Hapoel Beer Sheva
- Celje – Omonia Nicosia
- Lech Poznan – Bayer Leverkusen
- Lyon – Crystal Palace
- Union St. Gilloise – Real Sociedad
- Salzburgo – AC Milan
- Sparta Praga – Lillestrom
- Torreense – Sunderland
16.00
- Benfica – Celtic
- Bournemouth – Sturm Graz
- Celta de Vigo – Juventus
- Dinamo Zagreb – Anderlecht
- Ferencvaros – Plzen
- Hoffenheim – Besiktas
- Jagiellonia – Ararat-Armenia
- Olympique de Marsella – Olympiacos
- NEC Nijmegen – Levski Sofia
- Rennes – OFI
UEFA Europa Conference League
13.45
- CSKA Sofia – Monaco
- Egnatia Rrogozhinë – FC Midtjylland
- Gent – Aarhus
- Hajduk Split – Ajax
- KuPS – Trabzonspor
- Lugano – Estrella Roja
- Mjällby AIF – Inter Club d'Escaldes
- Panathinaikos – Borac Banja Luka
- Riga – Kairat Almaty
- Universitatea Craiova – Getafe
16.00
- Atalanta – Pafos
- Brann – Lincoln Red Imps
- Brighton – Kauno Žalgiris
- FC Copenhagen – SC Braga
- SC Freiburg – FK Jablonec
- Heart of Midlothian – FC Nordsjaelland
- St. Truiden – FC Iberia 1999
- Twente – FC Thun