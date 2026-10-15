Dudas en la UE por rechazo a nueva propuesta de presupuesto a largo plazo

BRUSELAS (AP) — Los líderes de la Unión Europea manifestaron el jueves su oposición a una reciente propuesta para el presupuesto a largo plazo del bloque, lo que genera inquietudes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el paquete de gastos antes de que finalice el año.

"Esto es demasiado grande, demasiado caro", expresó el primer ministro sueco Ulf Kristersson a los medios durante una cumbre de la UE, que busca acercar posiciones respecto al presupuesto a siete años, conocido como el marco financiero plurianual. "Aumentará la contribución neta sueca (en) casi un 60%. Eso es sencillamente totalmente inaceptable", añadió Kristersson, quien destacó que Suecia es uno de los aproximadamente diez países que aportan más al presupuesto de la UE de lo que reciben de vuelta en asignaciones.

Se prevé que el presupuesto 2028-2034 oscile entre el 1% y el 1,2% del ingreso nacional bruto del bloque de 27 países. Este marco financiero se financia en gran parte con contribuciones de los estados miembros, en función del tamaño de sus economías, donde los contribuyentes netos asumen casi la mitad de los costos.

El paquete de gasto es una manifestación de las ambiciones de la UE, negociándose en un contexto donde el bloque enfrenta desafíos externos, como el apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa y la necesidad de mantenerse competitivo ante los altos precios de la energía y las tensiones comerciales con Estados Unidos y China.

El canciller alemán Friedrich Merz, quien representa a la mayor economía de Europa y un importante contribuyente neto al presupuesto, advirtió que "ningún Estado miembro de la UE puede permitirse pagar contribuciones a la Unión a un nivel así". Merz expresó sus dudas sobre la posibilidad de que los líderes logren "llegar a una conclusión en estos días, este fin de semana".

Irlanda, que actualmente ostenta la presidencia rotatoria de la UE, propuso el fin de semana pasado establecer el presupuesto en 1,62 billones de euros (1,81 billones de dólares), recortando 141.000 millones de euros (158.000 millones de dólares) de una oferta inicial presentada por la Comisión Europea.

Sin embargo, el plan irlandés ha sido criticado tanto por los contribuyentes netos como por otros 17 países, conocidos como los "Amigos de la Cohesión", quienes buscan proteger las subvenciones agrícolas y los fondos para las regiones más desfavorecidas. Estas políticas constituyen alrededor de dos tercios del presupuesto total.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, también ha expresado su descontento. El comisario europeo de Presupuesto, Piotr Serafin, advirtió que "los recortes propuestos corren el riesgo de dejarnos con menos capacidad para actuar juntos en un momento en que, debido a los acontecimientos a nuestro alrededor, necesitamos actuar juntos más que nunca".

El primer ministro irlandés Micheál Martin reconoció que "nunca íbamos a complacer a todo el mundo con esto. Es un ejercicio de equilibrio muy difícil".

Si los países no están dispuestos a aumentar sus aportaciones, se verá la necesidad de reducir el gasto agrícola o el de cohesión, o bien disminuir las ambiciones de la UE en áreas como defensa y competitividad, a menos que se encuentren fuentes de financiamiento alternativas.

El tiempo apremia y, sin una ruta clara hacia un acuerdo rápido, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, asumirá el liderazgo de Irlanda para intentar encauzar un consenso a nivel de líderes. "Necesitamos cumplir antes que termine este año", subrayó Costa antes de la cumbre. "Debemos alcanzar un acuerdo a tiempo para que el nuevo presupuesto esté operativo… sin interrupciones en la financiación para agricultores, trabajadores, investigadores, empresas, ciudades y regiones de toda Europa".

La situación se complica aún más por una serie de elecciones programadas en Francia, Italia y Polonia en 2027, así como en España en noviembre. La ultraderecha lidera las encuestas en Francia, y los resultados en Polonia y España son inciertos. Nuevos gobiernos podrían intentar revertir el paquete de gasto.

A pesar de los desafíos, no alcanzar el objetivo de diciembre no significaría el fin de la financiación. Los países contarían con un año adicional, aunque la adopción de la legislación sobre los programas de gasto y su aprobación requerirían tiempo para que el dinero pueda fluir en enero de 2028. La aprobación debe contar con el respaldo de los 27 países miembros y el Parlamento Europeo.

Se espera que los líderes de la UE discutan el presupuesto durante una reunión a finales de noviembre y en una cumbre de fin de año a mediados de diciembre.