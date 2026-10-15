Brian Fernández se sinceró sobre su vida y la influencia de las drogas en su carrera futbolística

El delantero Brian Fernández, quien ha pasado por clubes como Colón y Racing en el fútbol argentino, compartió su experiencia sobre cómo el consumo de drogas desde una edad temprana afectó su vida deportiva. En un relato lleno de nostalgia, el jugador también rememoró anécdotas sobre su entorno en el barrio Yapeyú, en Santa Fe.

Fernández reflexionó sobre decisiones del pasado que cambiaría, expresando: "Me hubiese gustado haberlo hecho diferente, no como pensaba antes. Yo creía que por ahí iba el camino. Por ahí me estaba destruyendo. Fiesta en Canning, fiesta en Nordelta, fiesta en Puerto Madero, de acá para allá".

El futbolista reveló que su primer contacto con las drogas ocurrió a los 13 años, en su provincia natal. Al ser cuestionado sobre un doping positivo durante su tiempo en Racing, aclaró: "Quise probar y probé", desmintiendo que su consumo fuera resultado de la influencia de su entorno. Afirmó: "No tiene nada que ver el entorno. Está en uno, si querés tomar o no, nadie te obliga a hacerlo".

Además, narró una experiencia cercana a la muerte en su barrio, donde fue amenazado con un arma: "Quería parar en esa plaza y conocerla, pero la conocí mal. Ese día casi pegan un tiro. Yo también andaba con revólver, con todo encima, podía pasar cualquier cosa, pero decidí no utilizar nada, pasar como por ‘cagón’; pero había una persona a la que le dije que, pase lo que pase en ese barrio, yo no iba a hacer nada".

En su retorno a Colón, Fernández no logró cumplir sus objetivos, y también recordó su tumultuosa salida del Portland Timbers en 2019: "Quería viajar a Paraguay, a ver la final que se jugó en Paraná por la Sudamericana. No me dejaron, me calenté, me tomé un avión y me vine; no llegué a la final; me cancelaron el contrato, terminé jugando en Colón, cumpliendo el sueño, hice un gol, pero no logré lo que tanto quería, estar bien, pasarla lindo. No la pasé para nada lindo. Fueron tres años que intenté, pero no pude salir adelante".

Finalmente, Brian Fernández comentó que tras la rescisión de su contrato con Portland, recibió una oferta del fútbol de Arabia, que consideró como una "oportunidad de salvar" su carrera, pero decidió regresar a Sabalero. Actualmente, se encuentra sin equipo y expresó: "Antes se me ponían 10 clubes y elegía yo dónde iba, hasta el 2020, 2021, 2022 podías elegir más allá de lo que me haya pasado en Colón. Pero ahora ya no puedo". Está a la espera de una nueva oportunidad para seguir su camino en el fútbol.