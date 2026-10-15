Tensión en la Marcha Federal Universitaria: enfrentamientos y uso de gases lacrimógenos

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- Durante la 5° Marcha Federal Universitaria, las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y movilizaron camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes, quienes respondieron arrojando piedras a la Policía.

Los incidentes comenzaron minutos antes del acto central, donde se presentó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros, en la Plaza del Congreso.

Pasadas las 15:30, un grupo de manifestantes, algunos encapuchados, vandalizó volquetes de basura, baldosas y bancos de cemento en la plaza, mientras lanzaban cascotes y proyectiles hacia el Parlamento, lo que desató la confrontación con las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro.

Gendarmería, junto a la Policía Federal y de la Ciudad, activó el protocolo de dispersión y utilizó gas pimienta, que alcanzó hasta el Anexo de Diputados y afectó a empleados del edificio. Al mismo tiempo, se desplegaron camiones hidrantes para alejar a los manifestantes de las vallas y se realizaron disparos con balas de goma.

Minutos después, el presidente del bloque peronista en Diputados (Unión por la Patria), Germán Martínez, bajó del recinto y declaró a la prensa: "Hubo una provocación", aseveró.

"La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión", añadió.

Durante la cobertura en vivo, se registraron diversas agresiones a la prensa, incluyendo la de un camarógrafo de televisión, quien se encuentra fuera de peligro.

Según un parte del SAME al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se asistió a un hombre que no requirió traslado, y a dos mujeres adultas: la primera, de 57 años, presentaba sospecha de ACV y fue trasladada al Hospital Ramos Mejía, mientras que la segunda, con dificultad respiratoria, recibió atención médica en el lugar.

Esta situación generó diversos focos de conflicto en las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, lo que llevó a la desconcentración obligada de los presentes, facilitada por la intensa lluvia que comenzó minutos después.

A pesar de los incidentes, los organismos y federaciones convocantes iniciaron el acto central previsto cerca de las 16:00, en el otro extremo de la plaza, donde continuaron el reclamo por la aplicación "inmediata y efectiva" de la Ley de Financiamiento Universitario.

Agencia NA