Argentina jugará ante Costa Rica en Córdoba: será el 17 de noviembre en el Kempes

La Selección argentina jugará ante Costa Rica el próximo 17 de noviembre en Córdoba, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes.

El partido formará parte de la última ventana internacional de 2026 para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que deberá reacomodar su calendario tras la caída de la gira que tenía prevista por Asia.

El encuentro en Córdoba será el segundo compromiso del seleccionado en esa ventana internacional, que comenzará el 13 de noviembre con el clásico ante Uruguay en La Bombonera, en la ciudad de Buenos Aires.

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Córdoba recibirá a la Selección en noviembre

El Kempes será escenario de un nuevo amistoso de Argentina, que se medirá con Costa Rica el martes 17 de noviembre. La confirmación del encuentro llega luego de que se descartara la gira por Asia que la AFA había planificado originalmente para esta doble fecha FIFA.

La agenda inicial contemplaba partidos ante Arabia Saudita e India, pero el acuerdo para organizar esos compromisos se cayó y obligó a buscar nuevas alternativas para que el plantel tuviera actividad antes de finalizar el año.

Uruguay, el primer rival de la fecha FIFA

Antes de viajar a Córdoba, Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera. De esta manera, el conjunto de Scaloni tendrá dos compromisos ante selecciones de la región en la última ventana internacional del año.

Tras el partido de despedida de Lionel Messi, el entrenador había reconocido las dificultades para definir los amistosos de noviembre. “En noviembre no tenemos muchas opciones. Estamos barajando los equipos que hay libres”, había expresado.

La reorganización del calendario dejó atrás la posibilidad de una gira por Asia y abrió paso a dos encuentros en el país: primero ante Uruguay, en Buenos Aires, y luego frente a Costa Rica, en Córdoba.