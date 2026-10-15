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FIFA refuerza su Código Disciplinario para evitar interferencias externas en decisiones arbitrales

El Consejo de la FIFA, liderado por Gianni Infantino, aprobó cambios en el reglamento que impiden levantar suspensiones automáticas. Esta medida surge tras el caso de Folarin Balogun en el Mundial 2026.

15/10/2026 | 18:04Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- En la primera reunión tras las polémicas del proyecto FIFA Forward Enterprise, el Consejo de la FIFA, presidido por Gianni Infantino en Zúrich, aprobó una modificación al Código Disciplinario. La reforma establece que no se podrán levantar las suspensiones automáticas de partidos, con el objetivo de evitar incidentes similares al de Folarin Balogun durante el Mundial 2026.

En el marco de los dieciseisavos de final, el delantero de la selección de Estados Unidos fue expulsado por un violento pisotón en el tobillo derecho de Tarik Muharemovic de Bosnia, en un encuentro que finalizó 2-0 a favor del equipo local. Sin embargo, la suspensión que le fue impuesta fue revocada debido a la intervención del entonces presidente estadounidense Donald Trump, permitiendo que Balogun participara en los octavos de final contra Bélgica.

En la agenda de la reunión, los miembros del ente regulador discutieron un cambio normativo que tiene como finalidad blindar el reglamento frente a presiones externas. Esta sesión también fue significativa, ya que marcó el primer encuentro cara a cara entre Infantino y las autoridades de las asociaciones miembro y de la UEFA tras la controversia generada por el FIFA Forward Enterprise.

Con críticas a su gestión a pocos meses de las elecciones en las que buscará su reelección, Infantino se disculpó públicamente ante los dirigentes por la forma en que se presentó dicho proyecto y expresó su arrepentimiento tras el fracaso de la iniciativa.

Lectura rápida

¿Qué cambios realizó la FIFA?
Aprobó una modificación al Código Disciplinario que prohíbe levantar suspensiones automáticas de partidos.

¿Quién lideró la reunión?
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presidió la sesión en Zúrich.

¿Qué incidente provocó esta modificación?
El caso de Folarin Balogun en el Mundial 2026, donde su suspensión fue levantada tras la intervención de Donald Trump.

¿Cuál es el objetivo de esta reforma?
Evitar presiones externas sobre decisiones arbitrales y asegurar la integridad del reglamento.

¿Qué expresó Infantino en la reunión?
Se disculpó por la presentación del proyecto FIFA Forward Enterprise y mostró arrepentimiento por su fracaso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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