La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 15 de octubre.
El sorteo número 41383 de La Previa se realizó el jueves 15 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7563, asociado a la interpretación tradicional 'A primera (Casamiento)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41383 de La Previa se llevó a cabo el jueves 15 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7563, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Casamiento).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7563
2° 9374
3° 1410
4° 3249
5° 1349
6° 9345
7° 6550
8° 9832
9° 6583
10° 7087
11° 4716
12° 0202
13° 1449
14° 7975
15° 8134
16° 3253
17° 8655
18° 1201
19° 9652
20° 8889
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41383 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 15 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7563.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Casamiento).
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los 20 números ganadores fueron 7563, 9374, 1410, entre otros.