La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 15 de octubre.

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El sorteo número 41383 de La Previa se llevó a cabo el jueves 15 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7563, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Casamiento).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7563

2° 9374

3° 1410

4° 3249

5° 1349

6° 9345

7° 6550

8° 9832

9° 6583

10° 7087

11° 4716

12° 0202

13° 1449

14° 7975

15° 8134

16° 3253

17° 8655

18° 1201

19° 9652

20° 8889