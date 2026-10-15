En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Mundial de Hockey sobre patines - Paraguay 2026

Argentina vs. Italia

Mendoza

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Mendoza: imputaron a un policía por abuso sexual contra una detenida en comisaría

El hecho denunciado habría ocurrido dentro de la Comisaría Séptima de Godoy Cruz.

15/10/2026 | 10:21Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mendoza: imputaron a un policía por abuso sexual contra una detenida en comisaría

FOTO: Mendoza: imputaron a un policía por abuso sexual contra una detenida en comisaría

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) – Un policía de la provincia de Mendoza ha sido imputado por un presunto abuso sexual contra una detenida en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. La fiscal Andrea Lazo lidera la investigación y formalizó la imputación de Cristian Daniel Moyano Sánchez por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, dado que el hecho fue cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

Desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia, se confirmó que, dada la gravedad del delito, el efectivo continuará detenido. La denuncia fue presentada por una mujer que estaba arrestada desde el 9 de octubre por una causa de estafas, la cual fue asignada a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

La fiscal solicitó las grabaciones de la comisaría, testimoniales y exámenes físicos y forenses, los cuales habrían revelado que la denunciante mostraba signos compatibles con una relación sexual, según lo informado por el medio MDZ.

El Ministerio de Seguridad y Justicia provincial también se pronunció sobre el caso, implementando el apartamiento preventivo del uniformado. Además, la Inspección General de Seguridad (IGS) ha decidido su pase a situación pasiva.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un policía fue imputado por abuso sexual contra una detenida en Mendoza.

¿Quién es el imputado?
El imputado es Cristian Daniel Moyano Sánchez.

¿Cuándo ocurrió el hecho?
La denuncia fue presentada el 9 de octubre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar el hecho?
El abuso se habría producido en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz.

¿Qué acciones se están tomando?
Se están realizando investigaciones, incluyendo exámenes físicos y grabaciones de la comisaría.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf