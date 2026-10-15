FOTO: Mendoza: imputaron a un policía por abuso sexual contra una detenida en comisaría

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) – Un policía de la provincia de Mendoza ha sido imputado por un presunto abuso sexual contra una detenida en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. La fiscal Andrea Lazo lidera la investigación y formalizó la imputación de Cristian Daniel Moyano Sánchez por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, dado que el hecho fue cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

Desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia, se confirmó que, dada la gravedad del delito, el efectivo continuará detenido. La denuncia fue presentada por una mujer que estaba arrestada desde el 9 de octubre por una causa de estafas, la cual fue asignada a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

La fiscal solicitó las grabaciones de la comisaría, testimoniales y exámenes físicos y forenses, los cuales habrían revelado que la denunciante mostraba signos compatibles con una relación sexual, según lo informado por el medio MDZ.

El Ministerio de Seguridad y Justicia provincial también se pronunció sobre el caso, implementando el apartamiento preventivo del uniformado. Además, la Inspección General de Seguridad (IGS) ha decidido su pase a situación pasiva.