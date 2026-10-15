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Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

TC Pick Up: Las camionetas vuelven a La Plata para la segunda de la 'Copa de Oro Shell V-Power'

Después de su extraordinaria presentación en Balcarce, TCPK regresa al Mouras, su escenario habitual para seguir con el play-off que encabeza Fritzler de Ford Ranger. Regresa Julián Santero.

15/10/2026 | 08:45Redacción Cadena 3

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El próximo fin de semana, vuelve a la acción el TC Pick Up para su 9ª Fecha en el Autódromo Roberto Mouras -4.265 mts.- de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Será, también, la 2ª Fecha de la 'Copa de Oro Shel V-Power', el play-off de cuatro competencias que definirá al campeón de la temporada y tiene al frente a Otto Fritzler, sobre la Ford Ranger del equipo Maquin Parts.

Con el regreso del mendocino Julián Santero, pero las bajas de los cuatro invitados a la extraordinaria cita de Balcarce ('Gurí' Martínez, Diego y 'Bocha' Ciantini y Santiago Mangoni), serán 14 los inscriptos para comenzar con el programa de la competencia, desde el sábado, en el trazado platense.

Santero regresa al TCPK con la Ranger de Magnoluz Racing , en La Plata

TC Pick Up, Copa de Oro Shell V-Power -1 fecha-

01- Fritzler -Ford- 50

02- Palazzo -Toyota- 44

03- Canapino -Chevrolet- 44

04- Azar -Toyota- 40.5

05- Dianda -VW- 37.5

06- T. Martínez -Chevrolet- 36

07- Mazzacane -Foton- 33

08- De Carlo -VW- 33

09- Werner -Foton- 31

10- Faín -Ford- 30.5

TC Pick Up -9ª Fecha-, inscriptos:

1 1 Canapino, Agustin Chevrolet CANNING MOTORSPORT

2 3 Werner, Mariano Foton FADEL MEMO CORSE

3 11 Mazzacane, Gastón Foton COIRO COMPETICION

4 12 Abdala, Tomás Ford ABDALA RACING

5 13 De Carlo, Diego VW LRD PERFORMANCE

6 66 Tadei, Gustavo Toyota FRANO RACE

7 86 Faín, Ignacio Ford GURI MARTINEZ COMP.

8 107 Martinez, Tobias Chevrolet RUS MED TEAM

9 110 Azar, Diego Toyota AZAR MOTORSPORT

10 119 Palazzo, Hernán Toyota EZE-B TEAM

11 126 Ricciardi, Thomas Ford SAP TEAM

12 147 Dianda, Marco VW GALARZA RACING

13 256 Fritzler, Otto Ford MAQUIN PARTS

14 68 Santero, Julián Ford MAGNOLUZ RACING

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de Prensa ACTC

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