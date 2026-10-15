Amazon presenta dos nuevos dispositivos de IA personales a partir de $75

Amazon presentó sus nuevos dispositivos de inteligencia artificial bajo la marca Bee, tras su adquisición por la compañía el año pasado. La empresa anunció el lanzamiento de dos productos: el Bee Frontier, un dispositivo portátil que se puede usar en la muñeca o sujetar a la ropa, y el Bee Eclipse, un grabador del tamaño de una tarjeta de crédito que se adhiere a la parte posterior de los teléfonos inteligentes.

Estos nuevos dispositivos compiten directamente con otros productos de IA como el Plaid Note o Pocket, pero a un precio más accesible. El Bee Frontier tiene un costo de $74.99, en comparación con los $159 del Plaid Note y los $129 del Pocket AI.

El Bee Frontier estará disponible en colores como Onyx, Lavender y Sage, mientras que el Bee Eclipse se ofrecerá en Silver, Midnight, Honey y Blush. Ambos dispositivos están diseñados para aprovechar la IA en la toma de notas de conversaciones diarias, permitiendo recordar los detalles importantes y convertirlos en tareas, resúmenes e información útil.

Por ejemplo, si se discuten planes con amigos, el dispositivo puede recordar la fecha y hora acordadas y generar una invitación en el calendario. Asimismo, puede usarse para tomar notas en clases o registrar planes de atención médica discutidos con un médico.

Todos los dispositivos Bee pueden crear resúmenes y recaps de conversaciones de forma gratuita, con un límite de 14 días de memoria. Con una suscripción mensual de $11.99 a Bee Pro, los usuarios obtienen resúmenes de conversaciones ilimitados e integraciones con Amazon.com, Alexa y aplicaciones de terceros, además de sugerencias de tareas y un asistente personal.

Los dispositivos Bee utilizan una arquitectura de seguridad de computación privada, que no almacena el audio en bruto de las conversaciones. En su lugar, el audio se procesa en tiempo real y luego se elimina, asegurando que las transcripciones sean encriptadas con claves que solo el dispositivo controla. Esto significa que nadie, ni siquiera los empleados de Amazon, puede acceder a esos archivos a menos que el usuario decida compartirlos.

Además, los usuarios pueden optar por conectar el Bee a Alexa, permitiendo que el dispositivo reconozca la voz del usuario y grabe las conversaciones para proporcionar insights. Esta opción es opcional y Amazon asegura que se pueden eliminar las transcripciones y resúmenes en cualquier momento.

Con las nuevas conexiones a Amazon.com y Alexa, los usuarios de Bee pueden realizar compras o solicitar insights, resúmenes o tareas de forma manos libres.

Bee también es compatible con software de productividad existente, como Gmail, Google Calendar y Microsoft Outlook, lo que permite redactar correos electrónicos, programar reuniones y resaltar tareas.

Los dispositivos Bee Frontier y Bee Eclipse cuentan con un solo botón que los enciende y apaga, y un indicador luminoso que señala cuando está resumiendo una conversación. El Frontier también ofrece resistencia al agua IP67, hasta siete días de duración de batería, carga USB-C y micrófonos duales con filtrado de ruido avanzado.

Todos los dispositivos Bee vienen con una aplicación móvil complementaria, que también ha sido rediseñada, además de una nueva aplicación de escritorio.

El Bee Frontier ya está disponible en Amazon, y el Bee Eclipse estará disponible pronto.